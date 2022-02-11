彰化縣消防局人事大風吹 內勤科長全外調、第一線4大隊長回內勤

上任不到3個月的彰化縣消防局長施順仁大展魄力，今宣布人事異動，內外勤輪調，內勤科長改調外勤指揮官。（資料照，記者張聰秋攝）

2022/02/11 17:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕接任彰化縣消防局長不到3個月的施順仁，今大動作調整幹部人事，4名「資深」內勤科長全調外勤接任大隊長，3名長年在外勤救災的大隊長改調內勤，總計共9人異動，堪稱是彰化縣消防局有史以來最大人事異動，9人將於2月15日報到接任。

這9人當中，內勤和外勤人員不乏同一單位一待就是1、20年，內勤歷練豐富，但實務救災經驗欠缺，新任局長此一內外勤輪動，不少基層消防員拍掌叫好，但也有人擔心內勤科長在溫室裡待了那麼久，突然外調到外接受風吹日曬雨淋，還要進出火場救災，擔心會不會有水土不服的情況發生。

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好比說，長期待在內勤的科長，外調第一線指揮救災外勤任務，4個外勤大隊長調回內勤，行政科長調派外勤特搜第五大隊長，行政科長懸缺，在未找到適當人選前，由特搜大隊長兼任代理。

施順仁說，依據個人專長輪調，理論運用實務，更能發揮得淋漓盡致，尤其，對長期待在內勤單位、欠缺實務救災磨練的科長，透過輪調外勤站上第一線指揮救災，既強化消防救災專業技能，更能培育內外兼顧的全方位專業職能，有利提升消防局團隊士氣。

歷年來彰化縣消防局未曾有過如此大動作的人事異動，內勤主管調外勤更是前所未有，對此，基層消防人員大都支持，不願具名的消防員指出，很多內勤主管一做就是好幾年，快成萬年科長，處理事情都是內勤理論的思維，透過內外勤主管輪調，原本擔任內勤的主管轉任外勤後，實際接觸了解外勤的工作內容，應該更能體諒與理解基層消防員救災辛苦，才能將心比心，強化整體救災效率。

9位主管異動名單如下： 災害搶救科科長張恭維調任第一大隊大隊長 災害管理科科長葉明波調任第二大隊大隊長 教育訓練科科長詹江洲調任第三大隊大隊長 第五大隊大隊長（特搜）張順享調任第四大隊大隊長 行政科科長楊宗文調任第五大隊大隊長（特搜）。 第四大隊大隊長葉清添調任災害搶救科科長 第二大隊大隊長徐溫聰調任災害管理科科長 救災救護指揮科科長林明緯調任教育訓練科科長 第一大隊大隊長劉錫垣調任救災救護指揮科科長

彰化縣消防局新氣象，新任消防局長大動作人事異動，內外勤幹部全部輪調，內勤調外勤，讓內勤一待就是1、20年科長，實際到外勤救災磨練實務技能。（彰化縣消防局提供）

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