勞動事件法實施2年 勞工提告案量暴增3000件

司法院民事廳廳長周玫芳說明勞動事件法實施兩年的成效。（記者吳政峰攝）

2022/02/15 12:54

〔記者吳政峰／台北報導〕專門處理勞工與雇主之間的「勞動事件法」前年元旦實施，司法院統計，近兩年勞工興訟的案量暴增3000件，顯次新法有效降低提告障礙，有利提高透過法律爭取權益的意願。而勞動事件調解率高達6成，也比一般民事調解成立率的5成高，司法院民事廳廳長周玫芳直指，當事人的滿意度超過8成。

統計顯示，2019年全年度，勞動事件的總案量7643件，2020年「勞動事件法」實施後，案量暴增至1萬0703件，增加3000件；去年法院雖然受到武漢肺炎影響，轉緩開庭進度，仍有9594件，周玫芳表示，新法上路後，案量大幅增加，顯示降低了勞工提告的訴訟障礙。

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周玫芳指出，自「勞動事件法」施行以來，地院勞動調解事件及勞動訴訟事件平均終結日數分別為61.35天、105.24天，遠少於法定辦理期間的90天、180天；勞動事件平均調解成立率為59.09%，高於一般民事調解事件的5成。

周玫芳說明，「法院勞動調解及續行訴訟制度滿意度」調查結果顯示，自2020年5月1日起至2021年11月30日止，勞動事件當事人對於法官在程序中的說明、問案態度及進行效率等滿意度均逾80%；其中有77.5%受訪者認同「勞動調解不成立由同一法官續行訴訟」制度。

周玫芳表示，在提升勞動事件處理專業化上，全國各法院配合設置29個勞動專業法庭，各地院聘任勞動調解委員共1307人，以強化勞動調解新制量能；並於去推出英語、泰語、越南語及印尼語等多國語言版本的「勞動事件法推廣單」，協助移工認識勞動事件新制，加強保障移工勞動權益。

勞動調解新制是由1位法官與2位熟悉勞資事務的勞動調解委員，共同組成勞動調解委員會，於調解程序中，聽取當事人陳述、整理相關爭點及證據，適時告知當事人訴訟可能結果，促使當事人合意調解成立；倘調解不成立時，則由參與調解的同一法官續行訴訟，提高法院處理勞動事件效率，保障雙方權益。

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