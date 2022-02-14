台中男嬰口冒鮮血、新手爸求助 警車開道5分鐘送醫

林姓爸爸發現兒子嘴巴流血不止，抱著兒子衝進警局請員警協助開道送醫。（記者陳建志翻攝）

2022/02/14 12:44

［記者陳建志／台中報導］「警察先生可以幫我開道嗎？我的兒子嘴巴都是血」台中大里一名林姓新手爸爸，13日中午幫1歲多的兒子洗澡時，男童嘴巴突然口冒鮮血，林男嚇壞趕緊開車送醫，擔心路上塞車行經成功派出所時進入警局求援，員警見狀要父子兩人坐上警車，員警一路鳴笛直奔醫院，原本約15分鐘的車程，5分鐘就抵達，及時護送男童就醫讓家屬感謝不已。

台中大里一名25歲林姓爸爸，13日中午幫1歲多的兒子洗澡時，突然口冒鮮血，牙齦處出血不止，見狀嚇壞趕緊開車載兒子想前往大里仁愛醫院就醫，路上剛好塞車，行經霧峰分局成功派出所時，趕緊抱著兒子衝進警局求援。

請繼續往下閱讀...

林男進入警局慌張表示，「警察先生可以幫我開道嗎？我的兒子嘴巴都是血」，派出所內備勤的警員李界寬問明狀況後，心想如果再叫救護車可能會延誤時間，立刻衝出派出所開巡邏車，請林男抱著兒子坐上警車，值班的女警也在一旁協助。

父子坐上警車後，員警立刻開警示燈、鳴警報器，一路疾馳前往大里仁愛醫院，依當時車流約需15分鐘車程才能抵達，經警方開道協助僅約5分鐘，就將男童順利護送到醫院急救。

對於員警的協助，讓男童及時送醫，林男和家屬頻頻感謝，謝謝員警的「即刻救援」。

成功派出所警員李界寬開巡邏車載著林姓父子，一路鳴笛直奔醫院就醫。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法