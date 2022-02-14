露天刊登中國等地未經核可食品挨罰15萬 提告抗罰敗訴

圖為露天網路頁面。（資料照，取自露天官網）

2022/02/14 10:39

〔記者溫于德／台北報導〕露天網路平台刊登來自中國等地17件食品廣告，遭農委會動植物防疫檢疫局認定是非法輸入類的檢疫物，已違反動物傳染病防治條例，開罰15萬元，露天市集公司不服提告，台北地院認定露天市集公司身為經營平台多年的業者，不能卸責，判公司敗訴；可上訴。

判決指，露天網路平台自2019年12月17日至2020年3月24日間，刊登中國鳳爪、日本雞皮餅乾、韓國牛肉條犬貓食品、泰國雞皮餅、匈牙利霜降豬肉片等共17件廣告；防檢局指出，這些檢疫物是非法輸入，露天市集公司卻未限制瀏覽或移除相關網頁内容，開罰15萬元。

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露天市集公司提告強調，經防檢局通知，公司立刻下架、移除相關商品，且網際網路電商平台的運作模式為賣家自行填載商品名稱、商品敘述等内容，並將商品分類後，再由賣家將商品相關說明圖文透過系統刊載於網路，因此，露天網路平台本身不負責將商品上架，無法毫無遺漏地搜尋並篩選違規商品廣告，公司不該受罰。

防檢局解釋，露天市集公司身為網際網路平台業者，依法必須先確認商品為合法輸入，才能刊登於網路平台，顯然公司應作為而不作為，確實違反動物傳染病防治條例，應受罰。

北院認為，露天市集公司在防止法律禁止以網路方式銷售的各式商品時，作為經營網際網路平台多年的業者，對相關管制規範，自應具高度注意能力，不能以其技術有所困難就想卸責，故防檢局裁罰15萬元並無違誤，判公司敗訴。

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