吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客氣炸拍照投訴開單。（記者蔡宗憲翻攝）

2022/02/14 09:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕極受國內外遊客歡迎的墾丁東海岸景觀區，13日卻有遊客發現三輛吉普車開下沙灘潮池區域，嚴重破壞周邊地貌，保七總隊第八大隊接獲投訴，將根據民眾提供的檢舉畫面開罰，墾管處調查後將依違反「國家公園法」開罰。

墾丁國家公園東海岸除了欣賞黃沙堆積，從佳鵝公路上飽覽壯麗崩崖景觀也頗受歡迎，多年前違法沙灘車看準商機，一度進入飆沙導覽，黃沙景觀佈滿胎痕，遭墾管處強勢取締後消聲匿跡，沒想到近期又出現違規狀況。

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「看到吉普車塞在遊客進出口很驚訝。」遊客王小姐表示，13日下午到東海岸滿州界碑沙灘欣賞海景，本想走下海邊拍照，卻看到三輛吉普車在沙灘入口，實在相當納悶管理單位是否標示不明，或是取締不力造成類似狀況。

保七總隊第八大隊指出，僅沙灘留下輪胎印痕，已經依據照片所示車牌號查詢個資資料通知行為人到場說明，後續依調查資料函文墾管處開罰。

墾管處表示，初步了解，這起案件違規的應該只有一輛吉普車，另兩車是為了協助救援脫困，違規沙灘車違反「國家公園法」中，除救難外「將車輛開進入規定以外之地區」，因為是首次將裁罰1500元，累犯可罰3000元。

吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客拍照投訴。（記者蔡宗憲翻攝）

吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客氣炸拍照投訴開單。（記者蔡宗憲翻攝）

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