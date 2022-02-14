為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    吉普車開進墾丁秘境沙灘 遊客氣炸拍照投訴開單

    吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客氣炸拍照投訴開單。（記者蔡宗憲翻攝）

    吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客氣炸拍照投訴開單。（記者蔡宗憲翻攝）

    2022/02/14 09:49

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕極受國內外遊客歡迎的墾丁東海岸景觀區，13日卻有遊客發現三輛吉普車開下沙灘潮池區域，嚴重破壞周邊地貌，保七總隊第八大隊接獲投訴，將根據民眾提供的檢舉畫面開罰，墾管處調查後將依違反「國家公園法」開罰。

    墾丁國家公園東海岸除了欣賞黃沙堆積，從佳鵝公路上飽覽壯麗崩崖景觀也頗受歡迎，多年前違法沙灘車看準商機，一度進入飆沙導覽，黃沙景觀佈滿胎痕，遭墾管處強勢取締後消聲匿跡，沒想到近期又出現違規狀況。

    「看到吉普車塞在遊客進出口很驚訝。」遊客王小姐表示，13日下午到東海岸滿州界碑沙灘欣賞海景，本想走下海邊拍照，卻看到三輛吉普車在沙灘入口，實在相當納悶管理單位是否標示不明，或是取締不力造成類似狀況。

    保七總隊第八大隊指出，僅沙灘留下輪胎印痕，已經依據照片所示車牌號查詢個資資料通知行為人到場說明，後續依調查資料函文墾管處開罰。

    墾管處表示，初步了解，這起案件違規的應該只有一輛吉普車，另兩車是為了協助救援脫困，違規沙灘車違反「國家公園法」中，除救難外「將車輛開進入規定以外之地區」，因為是首次將裁罰1500元，累犯可罰3000元。

    吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客拍照投訴。（記者蔡宗憲翻攝）

    吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客拍照投訴。（記者蔡宗憲翻攝）

    吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客氣炸拍照投訴開單。（記者蔡宗憲翻攝）

    吉普車開進墾丁秘境沙灘，遊客氣炸拍照投訴開單。（記者蔡宗憲翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    只穿小褲褲！林采緹「邪惡視角」加碼頂級胸器 網嗨：風景真不錯
    2022/02/10 18:37

    只穿小褲褲！林采緹「邪惡視角」加碼頂級胸器 網嗨：風景真不錯
    屏東出大太陽遊客傾巢而出 南下車流量估達4萬輛次
    2022/02/03 12:35

    屏東出大太陽遊客傾巢而出 南下車流量估達4萬輛次

    日本人吃不胖的都市傳說 就靠這一味
    除夕墾丁風和日麗 遊客海邊踏浪戲水
    2022/01/31 15:54

    除夕墾丁風和日麗 遊客海邊踏浪戲水
    Omicron疫情未明顯擴大 墾丁春節住宿回升至八成五
    2022/01/28 13:09

    Omicron疫情未明顯擴大 墾丁春節住宿回升至八成五
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播