注意！台3線大溪、龍潭路段 區間測速2/16上路

市警局在台3線大溪區30.5至31.8公里間架設區間測速照相，16日起上路執法。（記者李容萍攝）

2022/02/13 23:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市現有7處區間測速路段，去年因涉資安疑慮被迫停擺，市府警察局取得客家委員會補助「浪漫台三線」經費，在台3線大溪、龍潭路段增設2處區間測速照相執法路段，於今年1月26日通過資安檢測，並取得資安證明及法定度量衡檢定，將於16日起恢復執法，依道路交通管理處罰條例第40條及43條規定，超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰。

率先重啟的區間測速2路段，分別位於台3線大溪區30.5公里至31.8公里及台3線龍潭區50.5公里至51.7公里，2處執法路段大約都是1公里左右，速限各為50公里、60公里。

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市警局交通大隊組長連國豐說明，設置原因為台3線大溪、龍潭這2處區間測速路段，都是因當地位處山區，路段有上下坡還有多處彎道，過去不時發生車輛超速衍生的意外事故。

另外，桃園市境其他台61線觀音新屋段、龜山區萬壽路一段及青山路二段共3處區間測速資安檢測近日通過後，預計2月底恢復實施區間測速執法。

市警局前年相繼在台61快速道觀音、新屋段及台7乙線實施區間測速照相，曾針對1輛休旅車、1輛保時捷轎車飆速最高開罰1萬2000元及吊扣牌照3個月，以重罰遏止飆速，同時該路段的降低車禍傷亡率。

市警局在台3線大溪區30.5至31.8公里間架設區間測速照相，16日起上路執法。（記者李容萍攝）

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