婦控鄰居愛犬咬人怒告過失傷害 上訴結局大逆轉

婦人遛狗順便餵鄰居養的狗遭咬，鄰居被控過失傷害判30天拘役，但上訴結果大逆轉，改判無罪定讞。（資料照）

2022/02/13 22:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鄭姓婦人和莊姓鄰居都愛狗養狗，前年2月間鄭婦遛完狗經莊女門前，見莊飼養的2隻狗可愛便上前餵養，不料，莊女的狗突然攻擊鄭婦的狗，鄭女見狀上前拉開兩狗反被咬傷，她指控被莊女過失傷害，被她的狗咬傷，簡易庭判莊女拘役30天，易科罰金3萬元，莊女不服上訴，橋頭地院、高雄高分院均逆轉改判無罪定讞。

鄭婦質疑莊女明知狗會咬人，沒有將牠們戴上防咬口罩，也未將狗綁好，怒告莊女過失傷害，橋頭簡易庭認為莊女有疏失，判決拘役30天得易科罰金，不過，上訴至橋頭地院、高雄高分院，法官認為鄭婦極可能遭自己的狗咬傷，因為當時被指控的狗一直死咬鄭婦的狗，直到有人拿水潑狗才令狗鬆口，鄭婦手上的咬痕，可能是自己飼養的狗在掙扎時咬她。

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判決書指出2020年2月間，鄭婦遛完狗經莊女家門口，鄭婦取得莊女同意後，上前餵養莊女飼養的兩隻狗，不料，對方卻突然撲向鄭婦養的狗，鄭婦護狗心切上前拉開2隻狗，過程中她的右大拇指、左小指、右膝擦挫傷，她狀告莊女未做好防護措施，包括套嘴套、繫頸繩，一審簡易判決30天拘疫，易科罰金3萬元。

橋院法官根據現場監視器畫面，依監視器角度，無法判斷鄭婦受的傷是否為莊女是養的狗造成，雖然驗傷單顯示「右膝被犬咬傷」，但根據警方勘驗筆錄，鄭婦所養的狗也有啃咬鄭婦的左手，因此不排除鄭婦的犬咬傷，鄭婦當時為了撥開兩隻狗，雙膝跪地，法官研判鄭婦的傷勢可能是跪地所造成。

橋頭地院、高雄高分院法官審理終結，莊女辯稱當天她的狗並非外出，而是停留在門口玩，不需戴嘴套或牽繩，況且鄭婦的傷口，很可能被自己養的狗所咬，改判莊女無罪定讞。

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