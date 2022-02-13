控前男友偷錄2人性愛聲還邀炮 她求償60萬只判賠10萬

女控前男友偷錄2人性愛錄音，還以刪除錄音檔為由邀炮，提告求償60萬元，法官只認定被告偷錄音或曾告知女方偷錄，故只判賠10萬元。（情境圖）

2022/02/13 18:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕譚姓男子和前女友交往1年8個月分手，分手時告訴她交往期間，曾用手機竊錄2人性愛聲音，隔月以還錄音檔名義邀炮一次，前女友憤而提告譚男兩次侵權損害，共求償60萬元精神撫慰，高雄地院法官認為女方未舉證遭脅迫性交，但認定被告曾竊錄或告知偷錄性愛錄音，判決譚男需賠前女友10萬元。

判決書指出，被告和女友自2017年6月交往至2019年2月分手，女方控被告於交往期間未徵得她同意，私自以手機竊錄2人性愛聲音，原告於2019年2月間才告知她，被告此舉已侵害原告隱私權且情節重大，造成其精神痛苦，此部分求償20萬元精神慰撫。

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前女友同時指控被告2019年3月間與其發生一次性行為，是因為被告用刪除該錄音檔為條件，脅迫她與其發生性關係，已侵害性自主決定權且情節重大，導致她身心遭受創，請求賠償精神慰撫金40萬元，「性愛錄音」一事兩案合計償60萬。

被告辯稱，縱使曾告知前女友有竊錄兩造之性愛錄音，也只是因被她騷擾說出的氣話而已，況且檢察官扣押被告手機及電腦中之錄音檔，時間及內容均與前女友無關，堅稱未以性愛錄音脅迫前女友性愛。

法官調查被告曾向檢警供述協議分手後，不想跟她繼續，才跟對方說性愛時曾偷錄音，只是想要讓女友覺得他不可取而不再找他，至於以刪性愛錄音檔為由邀炮，因女方未舉證欲求償，法官認定屬於2人合意，判被不用賠，全案判賠10萬，可上訴。

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