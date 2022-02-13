手機滿是外遇兒照片還加註「爸爸永遠愛你」 妻憤提告獲賠百萬

小黃司機和曾到家中打掃的清潔婦外遇生子，妻子從車上找到手機內的相片、影片和男嬰命名資料等，大受打擊之餘提告請求精神撫慰金，南投地院法官判林男和劉女各賠52萬元。（記者陳鳳麗攝）

2022/02/13 18:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣林姓小黃司機的妻子幫忙清理車子時，意外找到多年前遺失的手機，竟在手機內發現多張林男抱著男嬰或與劉姓清潔婦一起抱子合照或影片，照片還後製加註「兒子晚安！爸爸永遠愛你」或「老公、兒子，媽媽永遠愛你」，憤而提告；林男雖否認外遇生子，劉女也辯稱孩子不是跟林所生，但手機內的照片幾乎成了鐵證，南投地院法官判林、劉各賠償林妻52萬元。

林姓男子開計程車為業，妻子前年12月底心想快要過年便主動幫先生清理計程車，打掃得非常仔細，意外找到數年前她「買來就不見」的新手機，還有繳費通知書、出生男嬰取名資料都是10年前曾到家裡打掃過的劉女所有。

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林妻打開這支手機，發現手機相簿裡存了多張林男單獨或與劉女一起抱著男嬰的合照及錄影，影片有男嬰成長過程的片段，林男與劉女都不斷在影片中出現，她陸續追查，查出劉女生產的醫院，才知這男嬰已經1歲8個月大。

林妻為此深受打擊，老公外遇曾到家裡打掃的清潔婦，還生了兒子，痛苦之餘，決定採取法律行動，到南投地院提告，控告劉女和林男侵害其配偶權，向兩人各求償80萬元。

林男和劉女被告後都喊冤，否認有不正常關係，林男還辯稱劉女是搭他的車，不小心把繳款通知書和男嬰取名資料掉在車上；劉女也指稱小孩是跟別人生的。

林妻提供給法官手機裡的相簿，都是林男單獨抱男嬰照片，或是林男、劉女和男嬰3人在住家或出遊的合照，連男嬰一路成長的影片都有兩人在裡面，部分照片還有後製加註「兒子晚安，爸爸愛你」、「老公，兒子，媽媽永遠愛你們！」等文字。林妻提供林、劉的聊天室對話紀錄，也有林男所說的「我就是心理有你跟兒子就好」、「我就是要養你跟兒子啦」…等對話。

南投地院法官認為，從以上的證據的確可證明林男和劉女有不正常的社交往來，已共同不法侵害林妻基於配偶關係的身分法益，並造成林妻精神上的痛苦，已構成侵權行為，在衡量林男和劉女的收入後，林妻向林男和劉女各請求精神慰撫金以52萬元較為適當。

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