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    太太跟同事睡一晚就中獎 人夫忍痛陪引產獲賠50萬

    彰化縣一名服務貨運公司的施女愛上公司裡已婚的蔡姓貨車司機，2人攜手到摩鐵開房間致施女懷孕。（情境照）

    彰化縣一名服務貨運公司的施女愛上公司裡已婚的蔡姓貨車司機，2人攜手到摩鐵開房間致施女懷孕。（情境照）

    2022/02/10 21:25

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名服務貨運公司的施女愛上公司裡已婚的蔡姓貨車司機，2人攜手到摩鐵開房間致施女懷孕，施女事後向丈夫「自首」，丈夫忍著悲痛，到醫院陪太太把孩子拿掉，事後心有不甘，向蔡男求償200萬元，該案經彰化地院審理，今判決蔡男應賠償50萬元。

    施女10年前的雙十節嫁給李男，2人育有一對子女，原本婚姻美滿，豈料去年施女與蔡姓同事陷入熱戀，2人在端午節當天到汽車旅館嘿咻，不久施女發現自己懷孕。

    去年10月10日施女與先生結婚滿10週年，施女送給先生的「禮物」就是「我懷孕了，但孩子不是你的」。

    先生一度無法接受太太出軌的事實，但太太不斷向他哭訴，請求原諒，還自願到醫院引產，把孩子拿掉。

    先生悲憤不已，但為了孩子的將來，仍願意繼續這段婚姻，10月12日當天決定陪太太去醫院引產，但事後鬱鬱寡歡，飽受鄰居和同事異樣的眼光，承受極大的精神折磨，因此具狀向蔡男請求200萬元的精神賠償。

    蔡男向法官坦承與施女發生不倫戀，到汽車旅館合意性交2次，但施女肚子裡的孩子是否為他的，原告並沒有提出證據。

    審理的法官表示，被告與施女交往已逾越男女社交分際，足以破壞原告婚姻的生活美滿，施女事後進行人工流產，對原告心理衝擊劇烈，因此請求精神賠償應予准許，但金額200萬稍嫌過高，考量被告為送貨司機，每月薪水為2萬8000元至3萬元，應酌予減少至50萬元。

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