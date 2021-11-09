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    首頁　>　生活

    渣男搞大小三肚子要離婚 婆婆哄她害心軟...網急：千萬別信

    一名人妻的丈夫調到外縣市上班，平日住公司宿舍，誰料一個月內不僅外遇女同事還搞大對方肚子。示意圖，與本文無關。（資料照）

    一名人妻的丈夫調到外縣市上班，平日住公司宿舍，誰料一個月內不僅外遇女同事還搞大對方肚子。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2021/11/09 12:07

    〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻的丈夫調到外縣市上班，平日住公司宿舍，誰料一個月內不僅外遇女同事還搞大對方肚子，丈夫還開條件看她要不要拿250萬離婚，還是不離婚並擁有自己的孩子，讓她氣炸；對此，婆婆嘴上挺她，讓本來想給外遇男「好看」的原PO苦惱，不曉得處理此事是不是要顧及婆婆面子，引發網友熱議，苦勸原PO莫信婆婆說詞，「那是他媽不是妳媽」。

    原PO在臉書「靠北婚姻2.0」求助，表示丈夫今年10月份調去外縣市上班，平常住公司宿舍，一個月後向自己坦承，「他一個未婚女同事懷了他的孩子，他說他想要那個孩子，要對他們負責，要我離婚」；原PO表示，目前和丈夫沒有孩子，曾做過2次流產，本來計畫過年後要懷孕，結果現在丈夫外遇還有了小孩。

    「他說可以提任何條件，200萬、250萬他都答應給我，或者我們也可以不離婚，我們也可以有自己的孩子」，原PO表示，丈夫沒辦法讓小三去做流產手術，而且「現在還想要跟她結婚」。對此，原PO的婆婆口頭上哄她，讓她推測丈夫可能就是看在婆婆的份上所以不敢逼迫離婚。

    一心想給外遇渣男「好看」的原PO為難了起來，本想循法律手段給渣男教訓，但「這樣對婆婆太不好意思了」，不知該如何處理，向網友求助。

    網友回應熱烈，苦勸原PO莫心軟，「不要相信他『家人』的說詞，兒子和孫子一定比外人重要，放手吧！拿錢、房子過新生活」、「當然是吿他們那對姦夫淫婦還要拿一筆錢啊，婆婆的話妳真的相信？小孩生出來妳什麼都不是」、「婆婆只是當妳是免費好使喚的台傭」、「婆婆只是不想妳對她兒子做甚麼才站妳這，等金孫出來妳連個屁都不是」、「2個在唱雙簧，妳看不懂嗎？」、「那是他媽不是妳媽」。

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