警喊加油 醉騎士「用生命在吹氣」後GG了

67歲陳姓男子進行酒測時，多次因為無法一口氣吹到足夠的量而量測失敗，經警方多方指導、加油鼓勵，終於順利完成酒測。（記者陳恩惠翻攝）

2022/02/13 18:33

〔記者陳恩惠／桃園報導〕「飲酒不要騎車啦！」昨天下午位於桃園區寧靜的陽明運動公園傳出2名男子爭執聲響，路過民眾聽見報警，桃園警分局大樹派出所員警據報前往，陳姓男子一見女警到來，立刻騎上機車欲逃逸，沒想到卻失控撞進樹叢，攔下發現陳男滿臉通紅，在旁的友人告狀，雙方正因勸阻不要酒後騎車而起口角；陳男多次吹氣皆因氣不足無法測量，陳自嘲「我是用生命在吹氣」，在4名員警加油打氣之下終於成功，不過酒測值1.11MG/L超標甚多，訊後移送法辦。

桃園分局表示，昨天下午2點，大樹所值班員警接獲報案，指稱介壽路一段的陽明公園內，有民眾發生嚴重口角爭執，兩人還發生拉扯，請員警到場協助處理；員警抵達現場，果然有2名男子正在爭執，其中1名坐在機車上的67歲陳姓男騎士，一見警方到來，立刻摧油門企圖「落跑」，沒想到卻失控撞進樹籬笆中，女警快跑上前將他攔下，經瞭解，陳男與友人原在公園飲酒，正準備騎車離開時，遭友人攔阻勸告他勿酒駕，2人於是發生爭執，

請繼續往下閱讀...

大樹所副所長陳健發說明，員警於是請陳男配合實施酒測，但因為他喝得實在太醉了，測了老半天都因為吹氣量不足失敗，雖經多此教導要深吸一口氣後持續吹氣，也讓他直喊著「我是用生命在吹氣，怎麼會失敗？」最後在眾多員警加油聲下終於達成，酒測值1.11MG/L嚴重超標，連他自己都覺得誇張，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

警方重申，為維護民眾生命安全的決心不容挑戰，將持續加強執法力度，貫徹酒駕零容忍政策，呼籲民眾切勿以身試法！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

大樹所警方據報趕到陽明公園，飲酒的陳姓男子一見警方立刻騎車企圖逃逸，沒想到一頭撞進樹籬芭。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法