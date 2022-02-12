台中麗喆幼兒園教保員暴打10童 被罰19萬停招1年

麗喆雙語學校附設幼兒園被家長控訴教保員施暴學童，教育局調查後重罰。（記者蔡淑媛攝）

2022/02/12 15:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市知名私校「麗喆雙語學校」附設幼兒園在上月底爆出陳姓教保員施暴幼童，全中班幾乎都被打，還洗腦會有小眼睛看著，不能告訴家長，教育局初步查核結果出爐，除該陳員不當對待幼生查證屬實，通報為不適任教保服務人員，不得再於全國任何幼兒園服務，另園方有師生比不符規定、未具教保員資格者入班、隱匿幼生遭不當對待等多項重大違規，決定嚴懲重罰19萬、停招1年。

麗喆國中小學附幼被家長投訴陳姓教保員施暴幼童，只要吃太慢、不午睡、嘔吐等，就被打頭、打手、打肚子、打耳光，校方上月事件爆發後坦承該教保員不當管教體罰，已解聘。

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教育局副局長葉俊傑指出，陳員坦承打幼生，還洗腦會有小眼睛盯著，恐嚇不能告訴父母，是明顯且故意的行為，確認為不適任教保員，公佈姓名，通報不得再於幼兒園服務，並開罰6萬到60萬元。

葉俊傑表示，麗喆附幼陳員不當對待幼生，除了打學童，也會偷捏小孩、規定1天只能上1次廁所、把帶來水壺的水喝光，把小孩關在密閉空間，在1年多前家長投訴社會局被調查，校方卻隱匿不報，這次也開罰。

另該附幼也被查出師生比不符規定、未具教保服務人員資格者入班、進用外師分科教學等違規，發現一班超過15人應有2名教保員，但該園只聘1人，把另1個名額聘用外師，且進行外語教學等，加上隱匿幼生遭不當對待1年多等多項違規，累計裁罰19萬元，並限期改善。

教育局認為該幼兒園身為著名教保服務機構，本應善盡照顧幼生責任，營造溫暖安全的學習環境供幼兒快樂成長，竟發生園內教保員不當管教幼生，且相關行政人員知悉案情卻隱匿未報，致使多名幼生身心受創，且經教育局派員稽查後發現，園務管理尚有多項違規，故決定嚴懲，並勒令停招1年，無法招收新生。

部分家長反映該園幼兒已出現部分心理及行為異常反應，葉俊傑表示，已安排專業心理諮商人員入班進行幼生團體輔導，並且已規劃辦理家長心理輔導課程，透過專業的諮商師協助家長進行心理調適及增益親職教養知能，教育局將共同協助幼兒從這次事件所帶來的陰影中復原，並嚴格監督該園立即改善各項違規事項，還給孩子快樂學習及成長的園地。

葉俊傑表示，全市公私幼兒園約700間，教育局均會做基礎評鑑，也提醒家長多注意孩子的作息與行為，如有異狀應進一步了解，與多方觀察，不只聽信校方說法，也能多了解孩子的說法。

據悉麗喆附幼一學期學費高達15萬元，陳員不當管教班上幼生，之前就傳出隔壁班老師曾以此告戒班上不乖就要去觀摩，不當管教事件爆發校方雖已派任另名洪姓老師代班到學年結束，並專業輔導老師為學童進行心理輔導，但事件已逐漸發酵，該班傳出已有半數學童考慮轉學。（16:43更新）

立委張廖萬堅、議員張耀中、林祈烽陪同家長在上月底開記者會控訴教保員施暴幼童。（張廖萬堅提供）

中班的陳姓女童被陳姓教保員毆打，背部有明顯手掌印。（家長提供）

中班的陳姓女童頭部明顯瘀青。（家長提供）

中班的陳姓女童手臂明顯瘀青。（家長提供）

陳姓教保員被控施暴學童。（家長提供）

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