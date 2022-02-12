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    誰丟的？銀行邊撿到1袋50元硬幣總價1萬元 草屯警：沒人來問

    春節連假到現在民眾撿到現金等遺失物多，10日還有人撿到1袋總價1萬元的50元新硬幣。（記者陳鳳麗攝）

    春節連假到現在民眾撿到現金等遺失物多，10日還有人撿到1袋總價1萬元的50元新硬幣。（記者陳鳳麗攝）

    2022/02/12 07:47

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣人有拾金不昧的美德，過年到現在民眾撿到錢送交警方一件接一件，草屯警方保管的遺失物，有2萬元、8000元現金、千元五倍券，前日還有人撿到1大袋總價1萬元的50元新硬幣，拾獲地點靠近一家銀行，員警詢問銀行，銀行說「有人兌換硬幣，但沒有人告知遺失」，警方還在等待失主出現認領。

    草屯警分局春節連假處理民眾送交的遺失物不少，其中以現金最多，金額最高的是兩萬元，也只有該件「遺失物」有失主領回去，其他的現金包括千元五倍券，都還在分局等它的主人來認領。

    據了解，該筆兩萬元現金放在一個外型特殊錢包裡，但是錢包沒有放證件，正在找尋有無其他線索時，失主剛好到分局詢問「有無人撿到裝有兩萬元的錢包」，且能說出錢包特徵、遺失時間等細節，警方確定該民眾就是失主，讓其將2萬元領走。

    民眾遺失的現金中，以前日（10日）送交警方的1袋50元新硬幣最特別，警方表示，這袋總價1萬元的50元硬幣，拾金不昧的民眾在第一銀行草屯分行附近撿到的，依地緣關係詢問該銀行有無民眾去兌領新硬幣，行員告知有多人去兌領，但還沒有人告知遺失。

    警方說，該袋50元硬幣拿起來頗有重量，袋口還有蓋印章，可能是做生意的人剛去銀行兌換的，遺失的民眾應該很焦急，但不知為何沒有到分局或派出所詢問。

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