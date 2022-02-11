色男勾勾纏討摸逼咬咬 美少女見招拆招智取

賴男當街性騒擾、恐怖高中少女，被判刑10月。示意圖。（資料照）

2022/02/11 22:18

〔記者楊國文／台北報導〕唸高一的16歲美少女去年晚間在新竹市區等客運，賴姓男子藉口問路，卻秒稱身上有刀，恐嚇要求口交、觸摸她下體。少女急中生智，佯稱要上廁所，躲到女廁傳訊息向母親求救，再乘機向路人求援，安全脫險。高等法院依強制罪判賴男10月徒刑。

約30多歲的賴男曾擔任酒店少爺，去年3月某天晚上，在新竹市鬧區發現1名美少女在等搭客運，竟起色心假裝問路，恫稱「幸好妳剛才沒有忽視我，否則拿刀捅妳，當我的陪葬品」，見少女受到驚嚇，他又說，「妳給叔叔愛好不好？將妳的處女給我，或讓我摸下面」。

請繼續往下閱讀...

少女急中生智，佯稱有婦女疾病，藉口要上廁所，賴蒙仍緊跟著她，在公廁外守候。少女則傳LINE向母親求救，賴男在外催趕，少女步出廁所，賴男繼續跟隨，不斷出口淫語，少女聲稱母親在火車站等她，遇見一名大學生趕緊上前求助，賴男才逃離。

一審認定，賴男涉犯強制罪，判刑10月。賴男不服上訴，高等法院審理認為賴男雖未以違反意願，強迫少女性交，不構成強制性交未遂罪，但賴脅迫少女限制其自由，還口頭要求性交、口交、摸下體等騷擾言語，嚴重危害治安，已觸犯強制罪，仍判刑10月，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法