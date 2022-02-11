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    「矧以、厥係、訊謀...」啥意思？ 司法院推動判決用語通俗化

    司法院推行判決書用語通俗化。（記者吳政峰攝）

    司法院推行判決書用語通俗化。（記者吳政峰攝）

    2022/02/11 15:26

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院日前落實裁判品質提升方案，請各法院院長原則上每月抽閱每位法官一篇判決，以了解自己法院的判決品質，同時推動判決書通俗化，讓人民透過淺顯易懂的文字更能了解判決，盼能以多管齊下的方式拉近司法與人民之間的距離。

    台灣在日治時期建立了現代化的法制系統，有效透過法院解決紛爭，發展至今，案件類型越趨多元與複雜，已無法透過文言文完整描繪案件全貌，司法院因而推動判決書類通俗化，以利當事人理解判決，親近司法。

    根據統計，1897年的台灣刑事案件只有3246件，到了2021年，暴增至45萬4306件，整體案件量更多達324萬7608件，以全國約2200位法官計算，每人每年要審理近1500案，負擔不輕。

    「做到流汗，嫌到流涎」法官的工作量未反映在司法滿意度上，一名院長直言，法官擔心判決被撤銷，撰擬書類都是寫給上級審看的，人民根本看不懂文言文，如何理解判決理由？

    「矧以、徵諸、儆醒、厥係、訊謀、失所附麗」等等判決書常見的詞彙，現代人日常生活中幾乎不會使用。「尚非難謂無、要非難謂」等多重否定的詞意，更讓當事人看得霧煞煞。

    司法院統計出了238個一般人不易懂的詞彙，並列出相對應的通俗化用語供法官參考，甚至出版「裁判書類簡化及通俗化推動要覽」一書，鼓勵法官盡量寫白話文。

    司法院同時公布各類判決書簡化的原則，以刑事為例，雙方都不爭執的事項或與待證事實無關的筆錄，法官可不用記載；不是爭點的證據或法律，簡要記載即可；精神鑑定得僅寫出結論。

    艱深的法律用語對明年上路的國民法官而言更是一大挑戰，司法院為此多次開會商討，盼職業法官能深入淺出，讓國民法官及時上手，以免影響當事人權益。

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