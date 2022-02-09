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    首頁　>　社會

    高檢署檢察長邢泰釗愛寫書 這次當顧問改拍微電影

    高等檢察署趕上拍微電影的熱潮，找來曾獲葡萄牙國際大獎的電影製作團隊，首度製拍片長5分鐘的微電影「Doing Justice」（尋找正義）。（高檢署提供）

    高等檢察署趕上拍微電影的熱潮，找來曾獲葡萄牙國際大獎的電影製作團隊，首度製拍片長5分鐘的微電影「Doing Justice」（尋找正義）。（高檢署提供）

    2022/02/09 20:28

    〔記者錢利忠／台北報導〕繼調查局去年底號召民眾參與「國家安全 拍出影響力」百萬微電影徵件活動後，高等檢察署也趕上拍微電影的熱潮，找來曾獲葡萄牙國際大獎的電影製作團隊，首度製拍片長5分鐘的微電影「Doing Justice」（尋找正義）；以最愛出版著作聞名司法界的高檢署檢察長邢泰釗，也率多名檢察官擔任顧問，提供劇組專業意見，帶領民眾認識檢察官身兼公益代表人的形象及價值。

    高檢署表示，為彰顯檢察官公益代表人的形象，於疫情期間耗時8個月，委由卓越數碼科技有限公司製拍「Doing Justice」微電影，讓國人對於嚴肅的檢察官工作有更深入的瞭解，並首次以檢察官日常辦案的正面形象為基調，製作片長5分鐘的微電影。

    劇情主軸以檢察官團隊偵辦違法吸金案件，日以繼夜及抽絲剝繭地突破案情，竭盡所能成功羈押被告，並追回犯罪所得歸還給弱勢被害人為題材，融入「護法使者」的元素，強調檢察官尋找正義的心路歷程與艱辛，藉以傳達司法剛柔並濟的特性，帶領民眾認識不一樣的檢察官。

    邢泰釗為使微電影能寫實地拍出檢察官的公益形象，還找來檢察官鄧媛、黃立維、張安箴、黃珮瑜、林黛利等人一同擔任影片顧問，自今年2月開始將陸續分送所屬檢察機關，提供給赴各檢察署洽公或出庭的民眾觀看。

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