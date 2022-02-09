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    首頁　>　社會

    出生19天夭折！父替愛女換尿布 驚覺她「一動也不動」

    2022/02/09 17:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名出生才19天的女嬰，今天清晨父親要替她換尿布時驚覺她「一動也不動」，已失去生命跡象，警、消獲報到場時，確認女嬰已死亡未送醫，由於女嬰是夫妻倆的第一個小孩，疑有產後憂鬱症的母親在警詢時情緒激動，悲慟不已，警方已報請檢方相驗，釐清女嬰確切死因。

    據了解，這對夫妻分別是擔任板模工的29歲簡姓丈夫，以及無業任全職家庭主婦的22歲林姓妻子，住在西屯區逢甲路上的出租套房，今年1月21日，當時懷胎約36週的林女，上廁所時突出現急產現像，嚇得林女趕緊呼叫丈夫直衝醫院，並在醫院產下重約2200多公克女嬰，但女嬰有黃疸，住院一週後才出院。

    今天凌晨零時許，林女餵完女兒後，預計4小時後再餵奶，到了凌晨4時許，女嬰沒有哭鬧，仍會搖動雙手，林女未再餵奶，未料清晨7時多，簡男準備替女兒換尿布再外出上班時，驚覺同床躺在靠牆邊的女兒已經沒有呼吸、心跳，嚇得撥打119請求協助，但經救護人員確認，女嬰已明顯死亡且身體僵硬，故未送醫。

    警方同時間也通報鑑識小組到場鑑識、採證，發現女嬰身體無明顯外傷，僅有零星小紅點，也無死亡已久沉積的大面積屍斑，研判死亡時間不長，查詢家暴、高風險通報系統，皆未有通報紀錄，也非低收入戶，家庭背景及成員單純，女嬰也是兩人第一個孩子，警方已通知社會局社工到場協助安撫夫妻情緒，並報請檢察官相驗，釐清死因。

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