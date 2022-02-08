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    南投測速桿開單前5名 合歡山、玉山、溪頭旅遊線都入榜

    南投縣合歡山旅遊軸線之仁愛鄉台14甲線7.95K的固定測速照相桿，去年總共開出違規罰單9535件，成為縣內測速桿中的「開單王」。（資料照）

    南投縣合歡山旅遊軸線之仁愛鄉台14甲線7.95K的固定測速照相桿，去年總共開出違規罰單9535件，成為縣內測速桿中的「開單王」。（資料照）

    2022/02/08 13:48

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣春節遊客人數達68萬多人次的資料出爐後，今日警方也公布全縣已啟用的17支固定測速照相桿「績效」，違規統計時間從去年1月1日至12月31日止，結果由合歡山旅遊軸線之仁愛鄉台14甲線7.95 K的固定測速照相桿，以開出罰單數9535件，再度成為新的「開單王」，且開單排行榜前5名，縣內4大旅遊軸線就包辦4名，顯見遊客遵守交通法規的觀念，仍須好好加強。

    南投縣警察局交通隊指出，縣內風景區相當多，但多半集中在4大旅遊軸線，為確保交通秩序及安全，也才祭出設置固定測速照相桿的科技執法，減少與駕駛民眾之間不必要的爭議。

    之前搶下冠軍寶座的玉山旅遊軸線之信義鄉台21線93.1K的測速桿，最高限速為50公里，去年一整年開出7029件違規罰單而變成第2名，同樣限速為50公里的草屯鎮台14線富功國小前測速桿，則以開出違規件數6065件，位居第3名。

    至於第4名，乃是溪頭旅遊軸線之鹿谷鄉151線10.07K的測速桿，開出的違規件數為6065件，第5名與第1名一樣同屬合歡山旅遊軸線之埔里鎮台21線49.9K的測速桿，件數則是4657件。

    除此，警方說，今年春節大年初一2月1日至7日止，縣內共發生220件交通事故，造成3死、77人受傷，警方進一步分析，發現酒駕及超速仍居肇事原因前兩名，也再度苦口婆心呼籲民眾，想要不被測速照相桿拍到違規開單，最好的方法就是遵守交通規則，同時也可望避免死傷等相關交通意外發生，不容民眾等閒視之！

    南投縣玉山旅遊軸線之信義鄉台21線93.1K的固定測速照相桿，去年總共開出違規罰單7029件而讓出「開單王」寶座。（資料照）

    南投縣玉山旅遊軸線之信義鄉台21線93.1K的固定測速照相桿，去年總共開出違規罰單7029件而讓出「開單王」寶座。（資料照）

    南投警方在路口維護交通秩序情形。（記者謝介裕攝）

    南投警方在路口維護交通秩序情形。（記者謝介裕攝）

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