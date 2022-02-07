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    16歲少年吵架負氣闖上快速道 警安全送返母喜極而泣

    台中16歲陳姓少年（左1）和母親購物口角卻走上台74線快速道路，烏日警方獲報安全護送回警局。（記者陳建志翻攝）

    台中16歲陳姓少年（左1）和母親購物口角卻走上台74線快速道路，烏日警方獲報安全護送回警局。（記者陳建志翻攝）

    2022/02/07 20:26

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名16歲陳姓少年，6日春節年假最後1天和母親外出購物卻發生口角，陳男負氣衝出賣場，卻走上台74線快速道路，民眾發現擔心發生意外向警方報案，烏日派出所員警獲報在快速道路上，發現穿著單薄衣物走在路肩的陳男，趕緊將他載回派出所，母親接獲通知趕到警局喜極而泣，感謝民眾熱心通報及警方積極協助，才未釀成意外。

    烏日分局烏日派出所6日晚間接獲民眾通報，台74線快速道路往國三方向車道有民眾走在路肩很危險，立刻派員警開車前往搜尋，果然在1.4K處發現陳姓少年（16歲）身穿單薄衣物走在路肩上，周圍都是高速行駛車輛呼嘯而過，趕緊將他載返派出所。

    員警聯絡陳姓少年的母親時，陳母正要辦理失蹤人口協尋程序，並請求警方調閱賣場監視器，一問才知道，陳母和兒子前往賣場購物，兩人途中發生口角，兒子竟負氣衝出賣場不知去向，到警局見到兒子時喜極而泣，不過得知兒子竟走上快速道路嚇了一跳，連聲感謝民眾熱心通報及警方積極協助，未釀成意外。

    烏日分局警方提醒，任意走上高速公路及快速道路，除了會造成用路人行車危險，更可依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項規定，不得行駛或進入第一項道路的人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處3千元以上6千元以下罰鍰，請民眾別擅闖。

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