新北消防局9名大隊長、科長、督察異動 提升第一線指揮官士氣

因應直轄市消防大隊長職等提升，新北消防局發布9名大隊長、科長、督察異動；莊渝淵調任第六救災救護大隊長，為新北市最年輕的大隊長。（記者吳仁捷翻攝）

2022/02/07 19:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕因應六都消防大隊長職務繁重，內政部消防署向立法院提案調高直轄市消防大隊長職等三讀通過，新北市消防局今天發布第六救災救護大隊長莊渝淵等9人調任大隊長、科長及督察派令，新北7個大隊長可望由現行「警正一階」（相當薦任第九職等、科長）調整為「警正一階至警監四階」（相當薦任第九職等至簡任第十職等、專門委員），以達繁重勤務與職等相符，可望提升第一線消防指揮官士氣。

新北市消防局說，因應消防大隊長職等提升，提升防救災能量、拔擢優秀人才及增進內外勤歷練衡平，今天發布大隊長、科長、督察等9人職務異動：第六救災救護大隊長莊渝淵、第四救災救護大隊長陳志瑋、第一救災救護大隊長羅凱文、民力運用科長羅億田、火災鑑識中心主任高宗祺、車輛保養中心主任李金城、資通管考科長鄭有倫、秘書室主任賴哲祥。

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曾任大隊長的林永東去年因屆臨，調整為民力運用科長，這次調任新增補的督察室督察，局內高層將賦予整飭基層風紀重責。

消防局說，這次讓擁有簡任官資格、歷練大隊長的資深消防官派任簡任職等大隊長，希望提升久任地方的消防指揮官士氣，另羅億田熟悉防救災業務，派任第四大隊長後回任任務吃重的民力運用科長，及現任整備應變科長蕭力愷，也都有簡任官資格，2人均擁有台科大博士學歷，可望於下批大隊長調動再獲重用。

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