春節執法無假期 新營警9天連假抓到9件酒駕

新營警方在春節假期9天取締酒後駕車共計9件，酒駕新制上路，警方強調持續加強執法。（新營警分局提供）

2022/02/07 18:32

〔記者王涵平／台南報導〕取締酒駕無假期，新營警方在春節假期9天取締酒後駕車共計9件，酒駕新制上路，警方強調持續加強執法，呼籲切勿心存僥倖。

警方指出，取締的酒後駕車案件中絕大多數都是駕駛人在酒後出現闖紅燈、逆向行駛或未開啟大燈等違規行為，引起員警注意進而攔查，發現駕駛人同時有酒後駕車的行為。顯見民眾酒後駕車，除容易出現注意力不集中、開車速度變慢、偏離駕駛路線等危險行為外，更容易違反其他交通安全規則，加深危險，危害用路人安全。

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新營警分局長斯儀仙表示，酒駕新制已公布施行，新制包括酒駕未肇事者刑責由2年提高為3年，增訂得併科罰金30萬；10年內2度酒駕累犯，除吊銷駕駛執照外，主管機關得公布酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。

酒駕肇事致人於死者刑責，由3年以上至10年以下，增訂得併科罰金200萬，再犯者最高可處無期徒刑，得併科罰金300萬。酒駕致重傷者，刑責由1年以上7年以下，增訂得併科罰金100萬，再犯者最高可處3年以上10年以下，得併科罰金200萬。酒駕同車乘客的連坐處罰，由原本最高3000元罰鍰，修正為6000元至15000元。

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