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    首頁　>　社會

    開同事筆電資料夾驚見性愛片 當眾播放判刑4月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/02/07 17:14

    〔記者王定傳／新北報導〕某科技公司盧姓客服部主管暨業務部副理，因接獲李姓同事妻子訴苦說李男行蹤詭異，因此偷偷打開李男筆電，驚見李男與王姓女子親密照及王女與不詳男子的性愛影片，竟播放給5名員工觀看而被告，新北地院審理後依違反個資法判處盧男4個月徒刑，可上訴。

    檢警調查，盧男在公司內除擔任客服部主管暨業務部副理外，還負責處理公司資訊安全等事務；2018年間，他接獲同事李男妻子（已離婚）告知，她懷疑公司配發給李男的筆電內存有偷情事證，因此打開筆電內資料夾，發現李男與王女親密合照、王女的紙本帳單及王女與不詳男子的性愛影片等資料。

    檢警調查，盧男隨後逕自接續開啟這些檔案，播放給公司5名員工觀看因此被告；他否認犯行辯稱，筆電是公司所配發，禁止存取個人資料，當時是為了要阻止遠端非法連線才會查看，但開啟影片時，同事剛好進來，大聲叫嚷，其他同事聞風而至，情況很混亂，他要阻止同事觀看。

    合議庭認為，盧男在偵查時曾坦言：「我基於好奇去看，且在其他人經過時，請他們來確認性愛影片中的男子是否為李男…因為李男是虔誠的佛教徒，我不敢相信他有逾矩行為」，加上訊問過許多證人後判定，盧男所為構成觸犯違反個資法及刑法「播送猥褻影像罪與無故洩漏利用電腦設備持有他人秘密罪」，從一重以非法利用個人資料罪處斷。

    合議庭斥責盧男所為除危害社會善良風俗，並侵害被害者隱私，亦造成被害者身心俱疲、精神飽受痛苦，顯屬不該，犯後又否認犯行，且因和解金額差距過大，而無法達成和解，判刑4月。

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