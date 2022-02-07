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    有貓膩！房東千元出租炮房判4月 她月接客180次法官不信

    張姓女子將房子房間出租給女房客，再當成可全套性交易炮房，半年內性交人數超過千人，已違反容留性交等罪，判處4月徒刑。（情境照）

    張姓女子將房子房間出租給女房客，再當成可全套性交易炮房，半年內性交人數超過千人，已違反容留性交等罪，判處4月徒刑。（情境照）

    2022/02/07 17:02

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化張姓女子出租自有房子的房間給A女、B女與C女，每個人月租費從1000元至3000元不等，A、B、C三女則在房間內為男客進行半套與全套交易，價格從700元至800元不等，短短半年就吸引上千名老司機造訪，不過最終仍被警方查獲，張女被依圖利容留性交罪與容留猥褻罪，判處4月徒刑。

    判決書指出，張女（58歲）在彰化市擁有一間房，2020年7月她將房子分隔數個房間後再以每月3000元出租給A女跟B女，及每月1000元租給C女使用，以上3女則在房間內進行半套與全套性交易服務，A女跟B女房租高，每節15分鐘800元，C女房租最低，每節15分鐘只要700元。

    2021年1月，3女性交易犯罪被查獲，張女坦承出租，但僅收取3人月租費共3萬8000元，不過在檢方訊問時，B女指控張女每件抽成200元，半年來已對她抽取22萬4000元，她也拿出一張手寫紙條，上面證明記載每月性交易次數與金額，6月99次、7月172次、8月173次、9月183次、10月167次、11月175次、12月143次與2021年1月8次，共1120次。

    法官審理，認為B女無依靠帳冊筆記，就可記憶每月交易次數，且性交次數之多也超越一般合理情節，對於B女指控房東犯行難以採信，不過也認為房東出租房間的代價確實過低，並不合理，雖然張女有容留事實，但無直接證據證明有成立應召站營利抽頭事實。審酌，張女違反圖利容留性交罪2罪，各處3月徒刑，及容留猥褻罪2月徒刑，合併執行4月，並沒收3萬8000元犯罪所得。

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