酒駕男「貼心」舉動 讓同車女友連坐受罰

邱男（前）搭載鄭姓女友（後）返家，因酒駕雙雙遭重罰。（讀者提供）

2022/02/07 16:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市邱姓男子體恤鄭姓女友視力不佳，不顧渾身酒氣自告奮勇騎女友機車送她回家，途中因交通違規被攔檢，酒測值0.27mg/L。邱男依公共危險罪嫌送辦，鄭女得知自己也遭重罰，央求警方放她一馬遭拒，直呼「真不知道會罰這麼重！」

仁武分局鳥松分駐所員警4日0時許巡邏途經鳥松區大仁北路與育成一街口，發現一對男女駕駛機車於紅燈違規右轉後，疑因看見巡邏員警而停於路旁，仍遭眼尖的員警上前盤查取締。

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員警發現駕車的62歲邱男身上飄散濃濃酒味，他坦承當天下午拜訪親戚時曾飲用啤酒，飲宴直到夜間7時結束，因體諒51歲鄭姓女友視力不佳，且認為已結束飲酒多時，才會騎車搭載鄭女回家，全案訊後依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

鄭女為機車所有人，明知駕駛人邱男酒後駕車而不予禁止駕駛，員警依違反道路交通管理處罰條例第35條第7項規定製單，鄭女將與酒駕駕駛邱男同受酒駕罰則1萬5000元以上至9萬元以下罰緩，並吊扣機車牌照3個月。

仁武警分局提醒，將持續無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔查，杜絕酒駕，另特別呼籲汽機車所有人及同車乘客應善盡勸阻飲酒者駕車的責任，一同保護他人與自身安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

邱男（左）酒測值超標，鄭姓女友（右）也遭重罰。（讀者提供）

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