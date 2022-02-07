是真的！彰縣稱霸3年測速桿王轉向了

彰化縣稱霸固定式測速桿冠軍3年的東外環道2.2K測速桿改為由南往北拍照。（記者湯世名攝）

2022/02/07 11:45

〔記者湯世名／彰化報導〕是真的！彰化縣稱霸固定式測速桿冠軍寶座3年的彰化市省道台74甲線東外環道2.2K測速桿轉向了，縣警局交通隊昨天將這支測速桿由原本往南測速，改為往北拍照，不少用路人眼尖發現，紛紛PO網公告要大家小心。事實上，大村鄉省道台一線201.4K的固定式測速照相桿最近也轉向，改為由南往北拍照，警方呼籲用路人遵守行車速限行駛，以策安全。

彰化縣去年固定式測速照相桿排名上月間出爐，前10名共開出9萬3246張罰單，依汽車超速1600元起跳，「業績」高達1億4900多萬元，其中，東外環道2.2K的測速桿，去年共「閃」了1萬3442張超速罰單，平均1天近37張，榮登「桿王」寶座，同時也是連續3年稱霸，其中1張時速高達120公里，超速50公里，照樣被拍下。

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昨天有民眾發現，東外環道這支測速桿由原本的往南拍照，改為往北拍照，事實上，大村鄉中山路201.4K固定式測速照相桿也在除夕轉向，改為由南往北拍照。整個彰化縣共64支固定式測速照相桿中，有2支轉向拍照。

縣警局交通隊組長汪振豪指出，警方研判該路段銜接省道台74線中彰快速公路，為下坡路段，用路人很可能會不慎就超速，加上去年北上車禍有增加跡象，因此把測速桿轉向。

縣警局交通隊長林世明呼籲，警方設置測速桿主要目的是讓用路人遵守行車速限，並非一味開罰，用路人行經易肇事路段務必減速慢行，按照速限行駛以避免車速過快發生危險。

彰化縣稱霸固定式測速桿冠軍3年的東外環道2.2K測速桿轉向了，縣警局交通隊將這支測速桿改為由南往北拍照。 （記者湯世名攝）

大村鄉中山路201.4K固定式測速照相桿最近也轉向，改為由南往北拍照。 （記者湯世名攝）

大村鄉省道中山路201.4K固定式測速照相桿最近也轉向，改為由南往北拍照。（記者湯世名攝）

東外環道2.2K固定式測速桿，去年共抓1萬3442張超速罰單，其中1張時速高達120公里被拍下。 （警方提供）

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