網友陳情少女家暴案無後續？高嘉瑜：持續協助、關心

民進黨立委高嘉瑜。（高嘉瑜國會辦公室提供）

2022/02/04 14:21

〔記者謝君臨／台北報導〕有熱心網友在臉書「爆料公社」PO文，表示鄰居一位國中女孩長期受到家暴，他雖曾通報社會局，也曾請求民進黨立委高嘉瑜幫助，但都沒有獲得太大的實質幫助。對此，高嘉瑜稍早發聲明指出，辦公室接獲陳情後，有積極聯繫、溝通並關心，但因過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，將持續協助、關心。

高嘉瑜表示，辦公室1月7日接獲陳情，南港社宅內一名國中少女因與家人關係不睦而離家，疑似監護人未盡好照護責任，隨即積極與台北市社會局及社區住戶們聯繫、溝通並關心，並於1月12日再度跟社會局了解進度及狀況，1月13日再次確認社會局有從社福中心轉至家暴防治中心處理，全案進入家暴程序。

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高嘉瑜說，進入家暴程序後會依照SOP由家防中心及專業社工評估是否需要緊急安置，剛才她再跟家暴中心聯絡，1月13日開始多次家訪，也在1月26日由社福中心發送年節物資。據了解，昨天小妹妹因夜歸問題，再次與家人發生爭執並遭到施暴，今早已在做完PCR檢測後緊急安置。

高嘉瑜也強調，因爲過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，辦公室會持續協助，也會繼續關心，大家辛苦了。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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