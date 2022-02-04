為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網友陳情少女家暴案無後續？高嘉瑜：持續協助、關心

    民進黨立委高嘉瑜。（高嘉瑜國會辦公室提供）

    民進黨立委高嘉瑜。（高嘉瑜國會辦公室提供）

    2022/02/04 14:21

    〔記者謝君臨／台北報導〕有熱心網友在臉書「爆料公社」PO文，表示鄰居一位國中女孩長期受到家暴，他雖曾通報社會局，也曾請求民進黨立委高嘉瑜幫助，但都沒有獲得太大的實質幫助。對此，高嘉瑜稍早發聲明指出，辦公室接獲陳情後，有積極聯繫、溝通並關心，但因過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，將持續協助、關心。

    高嘉瑜表示，辦公室1月7日接獲陳情，南港社宅內一名國中少女因與家人關係不睦而離家，疑似監護人未盡好照護責任，隨即積極與台北市社會局及社區住戶們聯繫、溝通並關心，並於1月12日再度跟社會局了解進度及狀況，1月13日再次確認社會局有從社福中心轉至家暴防治中心處理，全案進入家暴程序。

    高嘉瑜說，進入家暴程序後會依照SOP由家防中心及專業社工評估是否需要緊急安置，剛才她再跟家暴中心聯絡，1月13日開始多次家訪，也在1月26日由社福中心發送年節物資。據了解，昨天小妹妹因夜歸問題，再次與家人發生爭執並遭到施暴，今早已在做完PCR檢測後緊急安置。

    高嘉瑜也強調，因爲過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，辦公室會持續協助，也會繼續關心，大家辛苦了。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    18歲出櫃女偶像爆「遭酒醉父家暴」！驚恐直播求救：被揍10年了
    2022/01/31 17:47

    18歲出櫃女偶像爆「遭酒醉父家暴」！驚恐直播求救：被揍10年了
    家暴醜聞毀事業 35歲金賢重東山再起宣布新身分
    2022/01/28 15:59

    家暴醜聞毀事業 35歲金賢重東山再起宣布新身分

    洲際漢神特區 林鼎樸御千坪花園泳池御邸
    差點變狗狗肉？「台南Josh」愛犬被救出 正面照萌翻網友
    2022/01/27 00:00

    差點變狗狗肉？「台南Josh」愛犬被救出 正面照萌翻網友
    遭新婚妻家暴 網紅「台南Josh」發文曝近況
    2022/01/26 18:14

    遭新婚妻家暴 網紅「台南Josh」發文曝近況

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    妻在家寫死字、酸「死媽寶」 「台南Josh」告傷害、申請保護令
    2022/01/26 11:50

    妻在家寫死字、酸「死媽寶」 「台南Josh」告傷害、申請保護令
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播