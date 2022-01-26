妻在家寫死字、酸「死媽寶」 「台南Josh」告傷害、申請保護令

「台南Josh」告妻傷害、申請保護令。（台南市警局資料照）

2022/01/26 11:50

〔記者王捷／台南報導〕棒球評論Youtuber「台南Josh」疑似因為宴客問題與妻子口角並有肢體衝突，妻子在他家中四處寫下死字、剪壞他的衣服，還酸「台南Josh」是「死媽寶」，遇到問題就逃回家，今天「台南Josh」到警四分局提出傷害、毀損告訴，並委託律師向警申請保護令。

「台南Josh」本名鄭毓偉，Youtube訂閱約28萬，靠評論棒球走紅，去年7月他與妻子Amber結婚，但這個月24日就傳出「台南Josh」被妻子家暴，他的表姊發現後以委任律師的身分，指控Amber因宴客問題，在家庭群組辱罵鄭家的成員，並且破壞鄭男在安平區買的愛巢，剪壞鄭男的衣服、還酸鄭男是媽寶。

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在事件爆發後，「台南Josh」第一時間並未提告，只是拿出驗傷單向警方說明原委，並拜託警員陪他回去愛巢拿衣服，由於這件家暴案，警方認為並不急迫，沒有立即影響到鄭男的生命安全，因此尊重鄭男提告的意願，而Amber也在社交平台上PO文道歉。

但在今天上午，鄭男到警所對妻子提告毀損、傷害，對於妻子在家中牆上寫下「死媽寶」的批評，由於是妻子寫在屋內，這個環境並非公開場所，因此未提出公然侮辱，同時律師也向警方申請報護令，若未來保護論核准，妻子Amber若違反保護令，就屬於非告訴乃論。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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