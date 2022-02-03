「石牌你最帥！」亂停車擋巷口回南部 網友怒貼20張A4紙

網友以A4紙列印20張「石牌你最帥」貼滿車窗，諷刺亂停擋在巷道沒公德心的車主。（記者姚岳宏翻攝臉書「台北之北投幫」；本報合成）

2022/02/03 16:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市北投區一名男網友在臉書貼文，表示發現有輛轎車停在家裡巷子的正中間，該巷是死巷，導致巷內住戶無法進出，男網友向警方求助，得知車主在南部無法移車，他氣得列印20張A4紙，白底紅字寫道「車停出入口，警察伯伯說你在南部沒辦法移車，石牌你最帥！！！」並在該車車窗貼滿A4紙，後來警方為排除交通妨害，將該車拖吊移置保管。

男網友將這段過程PO在臉書「台北之北投幫」，指出這輛黑色轎車停在家中巷子的正中間，直接擋住通道，汽車無法通行，車主沒留下電話號碼，他跟警方報案，警方聯繫車主，車主卻表示人在南部無法移車，該車主行為引起網友群起撻伐，大罵車主自私及沒公德心。

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北投警方指出，本月2日下午3點，接獲民眾報案稱，北投區吉利街101之5號旁，有車輛違停擋住出入口，並請警方協助通知車主到場移置。警方人員到場後發現，該巷弄屬私人土地，現場為舊式公寓社區範疇，未劃設任何紅黃線，故警方依據警察職權行使法相關規定，為即時排除交通上之妨害，將該車拖吊移置保管。

警方呼籲，民眾如遇有類似違規停車事件，可直接撥打派出所電話或110報案，將立即派遣員警到場查證，並依相關法令為妥適之處置。

網友以A4紙列印20張「石牌你最帥」貼滿車窗，諷刺亂停擋在巷道沒公德心的車主。（記者姚岳宏翻攝臉書「台北之北投幫」）

網友以A4紙列印20張「石牌你最帥」貼滿車窗，諷刺亂停擋在巷道沒公德心的車主。（記者姚岳宏翻攝臉書「台北之北投幫」）

網友以A4紙列印20張「石牌你最帥」貼滿車窗，諷刺亂停擋在巷道沒公德心的車主。（記者姚岳宏翻攝臉書「台北之北投幫」）

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