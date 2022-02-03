已婚男主播性騷擾女員工 自薦當男友還帶到小房間關燈

士院認定，男主播對女員工提及「男朋友」言論以及關燈舉動，確實讓女員工感到冒犯，已構成性騷擾，判賠1萬6000元。（資料照）

2022/02/03 13:35

〔記者溫于德／台北報導〕國內公廣集團旗下某頻道男主播，被同台女員工指控以開玩笑口吻稱「我如果對妳腳來手來」，還把女員工帶往小房間途中自薦「選男友要選我這種已婚的比較好」，進房後又關燈，均已構成性騷擾，男主播遭求21萬多元。士林地院認定男主播提及「男朋友」言論與關燈舉動確實讓女員工感到冒犯，已構成性騷擾，判賠1萬6000元；可上訴。

女員工告訴法官自己首度被性騷擾發生在2020年6月中旬，當下她與男主播在前往茶水間途中相遇，男主播說「我如果對妳腳來手來，妳會不會不喜歡」。

請繼續往下閱讀...

同年月26日，男主播又說要帶她去「秘密基地」，途中提到「選男友要選像我這種已婚的比較好」、「整個台內沒有人比我更適合當妳男朋友」，同時不經意觸碰她的手背，待她進入小房間時，男主播不但把門鎖上還說「我現在要做一件讓妳驚訝的事」，隨後關閉電燈並反問她「妳怎麼沒有尖叫啊」。

女員工為此焦慮、失眠、發抖長達3個月，最後在同事支持下向電視台提出申訴，電視台起初雖作成「申訴成立」決議，經男主播提出申覆，電視台反決議「申覆不成立」，她決定提告求償21萬多元。

男主播認為，假設如女員工所稱，6月中旬曾遭性騷擾，代表女員工已起戒心，同月26日2人根本不可能私下共處，且正常來說，性騷擾被害人面對加害人必定產生逃避、厭惡之感，女員工卻未經主管指派，主動參加由他主持的標題討論會議，況且，申覆結果僅認定他單獨帶女員工赴小房間的行為有所不當，卻與性騷擾有別。

男主播也強調，女員工案發後數度赴他的臉書粉絲專頁按讚，更與同台台語女主播相約時，也邀請他誦讀台語俗曲唱本，因此他自認免賠，反認女員工「無稽」。

士院根據電視台申訴、申覆決議，以及證人證詞，認定男主播把女員工帶進小房間途中提及「男朋友」言論，以及在小房間內關燈舉動，確實讓女員工感到冒犯，已構成性騷擾，判賠1萬6000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法