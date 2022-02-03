消費爭議一年逾3千件 消保處提出4大網購建議

行政院消保處今表示，一頁式廣告消費糾紛多，提醒民眾聰明網購過好年。圖為詐騙集團利用民眾想感謝立陶宛捐贈台灣疫苗的心態行詐。（本報合成）

2022/02/03 09:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕受疫情影響，民眾網購需求大增，社群媒體電商蓬勃盛行。據行政院消費者保護處統計，去年各縣市政府受理一頁式廣告相關消費爭議高達3180件，多是透過社群媒體下單出現糾紛。消保處提供4項建議，包括熟記詐騙廣告特徵、以國內平台優先、小心假交友真消費或貸款、確保個人資料安全，提醒民眾網購時多留意，避免上當受騙。

行政院消保處表示，春節期間，社群媒體大量露出年貨販售廣告，民眾透過社群媒體收看廣告或直播方式，只要點擊手機頁面，即能購得商品。這種購物方式看似迅速便利，實則潛藏高度風險。

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據消保處統計，去年各縣市政府受理一頁式廣告相關消費爭議高達3180件，多數是透過社群媒體下單而出現糾紛。

行政院消保處對此提供4項建議：

1.熟記一頁式詐騙廣告特徵：凡是廣告內容強調貨到付款、商品售價明顯低於市場行情、標榜7天鑑賞期、限時限量促銷、網址拼音奇特、出現陌生用語、未提供實體聯絡電話及地址等情況，下單前應上網搜尋賣場評價，避免上當。

2.以國內平台購物為優先：處理跨境消費爭議實屬不易，宜盡量選擇國內知名或商譽良好的電商平台進行購物，並以第三方支付方式付款。

3.小心假交友真消費、貸款：慎選交友對象及會面地點，避免不肖業者利用交友方式推銷商品或服務。

4.確保個人資料安全：審慎看待社群媒體上的可疑網站或帳號，且使用安全軟體，保護自己的資訊設備及帳戶。

行政院消保處提醒，切勿因貪圖方便或低價產品，衝動在社群媒體進行購物，宜選擇信用可靠的電商平台購買，做個聰明的消費者，歡喜過新年。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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