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    晚取貨慘遭報警處理！他被「警方簡訊」關切嚇傻 網秒揪出疑點

    原PO網購晚取貨，造成賣家不滿。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者方賓照攝）

    原PO網購晚取貨，造成賣家不滿。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者方賓照攝）

    2022/01/12 17:48

    〔即時新聞／綜合報導〕網購沒取貨，竟然也會被報警？一名網友抱怨，自己因為忙碌一直沒有去取網購的貨物，想不到賣家三催四請之後，竟然直接表示已經到警局報案，隨後原PO更是收到一則來自「Facebook網路刑事警察」簡訊，讓他相當擔心，不過網友們卻點出事態不單純。

    一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「頭一次網購買東西，領貨日期還沒到，就接到警局通知我欺詐賣家！」他貼出對話截圖，賣家因為他遲遲沒有取貨而提醒，原PO表示因為忙碌才未取，幾天後賣家再度傳訊提醒，不過這次原PO沒有回覆，想不到隔天賣家第三度稍來訊息，卻是表示已經向警局申報處理。

    不久後，原PO還真的收到一封來自「Facebook網路刑事警察」的簡訊，稱他不取貨構成違約欺詐，甚至搬出《刑法》、《民法》等法條，讓原PO看完後相當傻眼，立即去取貨，不過也抱怨，領貨日期根本還沒到，就接到這樣的簡訊，實在太誇張。

    文章PO出後，網友都傻眼了，紛紛吐槽根本沒有「Facebook網路刑事警察」這種東西，原PO才是受騙者，「瞎掰，哪來的facebook網路警察，這個可以報警，假冒公務員，是有（刑責）的」、「這是詐騙吧」、「看到有人『自稱』facebook網路刑事，就很想笑，我就問一句，有蝦皮網路刑事嗎？還是有momo的，還是東森？」、「警察會打電話給你要到案說明，不會傳這種簡訊。而且簡訊用語卡卡的不覺得嗎⋯⋯」、「假的，不取貨不歸警察管，假冒警察罪比較重」。

    原PO與賣家對話截圖。（圖取自臉書/爆怨2公社）

    原PO與賣家對話截圖。（圖取自臉書/爆怨2公社）

    原PO收到「Facebook網路刑事警察」簡訊。（圖取自臉書/爆怨2公社）

    原PO收到「Facebook網路刑事警察」簡訊。（圖取自臉書/爆怨2公社）

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