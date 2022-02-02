男離家7年成為失蹤人口 桃警大年初一尋獲助全家團圓

嘉義吳姓男子（右二）因故離鄉７年，昨晚外出購物時，被大園警分局潮音派出所員警盤查，得知自己竟然成為失蹤人口，才知道家人一直在找他，特別是高齡96歲爺爺時，立刻化解他的心結。（記者陳恩惠翻攝）

2022/02/02 13:07

〔記者陳恩惠／桃園報導〕30歲吳姓男子7年前大學畢業後，因故離開嘉義家鄉北上桃園工作，自此與家人斷了連繫，去年遭吳家親友報警成為通報協尋的「失蹤人口」，桃市警大園分局潮音派出所員警昨晚執勤時，發現吳男是協尋中的失蹤人口，將他帶回警所結案，吳男大感訝異，本以為家人對他不理會，沒想到這些年一直在找他；警方見狀，立刻撥電話讓雙方通話，並告以高齡96歲爺爺盼能再見一面，終於化解吳男與家人的心結，他也允諾會返家探望。

大園警方說，潮音派出所警員李哲銘、陳信誠，於1日晚間執行巡邏訪查勤務時，在後館一路巷弄內遇上穿著藍白拖鞋的吳男，於是上前盤查身分，M-POLICE輸入吳的身分證號，發現他早在去年7月被通報成為失蹤人口。

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「蛤？我被通報成為失蹤人口？」吳男一聽到自己被家人通報失蹤感到相當訝異，表示7年前大學畢業後，獨自一人從嘉義北上桃園工作，在機場內從事物流業，平時工作忙碌，鮮少有空閒時間，日子久了也不知該如何開口與家人聯繫。

員警得知吳男狀況後，隨即聯絡其家屬，讓他們線上團聚，吳男家屬提到，吳男的爺爺已高齡96歲，多年來一直期盼能再見到孫子一面，吳男聽到家人們的溫情呼喚，也不禁眼眶泛淚，承諾會儘快回家一趟，同時也感謝警方的熱心協助，幫他解開心結。

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