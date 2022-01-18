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    襯衫當床單收走！就醫視障翁好焦急 暖警「當他的眼」污物間尋回

    員警與清潔人員回到污物室，拿出污衣一件一件翻找。（警方提供）

    員警與清潔人員回到污物室，拿出污衣一件一件翻找。（警方提供）

    2022/01/18 12:24

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名視障老翁16日獨自就醫，從急診室轉到普通病房時，卻遍尋不著內有現金及證件的隨身襯衫急報案，警方過濾監視器未果探詢護理師，再會同清潔人員到污物間鍥而不捨翻找終尋回，原來是襯衫與床單顏色太相近，被清潔人員一併收走，虛驚一場但也讓老翁相當感激，終於能安心休養。

    據了解，76歲王姓老翁當天因腰椎不適，獨自到中國醫藥大學附設醫院急診就醫，由於家人尚未到場，雙眼失明的他只能將重要證件、印章和現金7000元等重要財物，放在襯衫口袋中，再小心翼翼將襯衫放在背部與床鋪之間，未料當他從急診室轉到普通病房時，卻遍尋不著這件重要襯衫，這下心急如焚報警求助。

    第二分局文正派出所員警顏家彬、林俞秀獲報趕赴醫院，確認老翁在急診室床位後調閱監視器，然因鏡頭角度加上醫護人員、病患家屬人來人往，觀看許久未能有所進展，兩名員警轉而另尋他法，再度回到急診室一一詢問護理師是否對於老翁有印象。

    此時幸好一名眼尖護理師提供線索，想起在協助老翁轉換床位時，曾瞥見老翁背部下方有一條「土色布料」，顏色與床單顏色十分相近，猜測就是老翁的襯衫，研判已被清潔人員誤當床單回收，員警隨即與清潔人員回到污物室，拿出污衣一件一件翻找，最後翻出該件土色襯衫，而清潔人員也忍不住詢問員警「不覺得這顏色很像嗎？」

    而幸虧員警、護理師、清潔人員熱心積極協助，總算替年邁又失明的老翁找回重要財物，眾人都鬆了一口氣，讓老翁得以能夠安心休養！

    分局長陳家銘表示，111年加強重要節日安全維護工作以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大工作主軸，春節期間，除用心於治安及交通工作，員警更秉持「為民服務」的精神，殷切關懷弱勢及提供民眾必要協助，讓市民朋友平安快樂過好年！

    最後終於找到老翁的襯衫。（警方提供）

    最後終於找到老翁的襯衫。（警方提供）

    員警將襯衫交還老翁，讓他得以安心休養。（警方提供）

    員警將襯衫交還老翁，讓他得以安心休養。（警方提供）

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