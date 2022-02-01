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    北市警涉嫌酒駕肇事逃逸 信義分局：全力配合調查

    北市信義分局偵查隊蔡姓小隊長酒駕肇逃。（記者陳冠備翻攝）

    北市信義分局偵查隊蔡姓小隊長酒駕肇逃。（記者陳冠備翻攝）

    2022/02/01 12:41

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    北市刑事小隊長彰化酒駕肇逃 酒測值高達1.03毫克

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北市警局信義分局一名蔡姓小隊長，上月31日在彰化縣駕車與一輛轎車擦撞，卻逕自離去。對方前往北斗派出所報案，蔡男到案說明並接受酒測，數值高達1.03，被依違反公共危險罪移送彰化地檢署。信義分局1日表示，蔡男自稱未察覺擦撞，事後返家才飲酒，絕無酒駕，分局將全力配合彰化檢警調查。

    蔡男為信義分局偵查隊小隊長，上月31日休假，駕車返回彰化老家，約莫11點20分途經北斗鎮地政路，為了超車而跨越雙黃線，車體右方不慎與順向一部自小客車發生擦撞，但蔡男未下車查看，反逕自離去。

    對方緊追在後，直到遇到紅燈才停下來，記下車牌號碼，往北斗派出所報案。承辦員警查出車主是蔡男妻子所有，通知到案。同日12點半，蔡男與妻子一同赴派出所說明。

    蔡男稱當時由他駕車，並不知道與其他車輛發生擦撞。經過酒測，數值高達1.03。蔡男否認酒駕，強調稍早駕車外出掃墓，返家後才邊做菜邊喝酒，以至於呼氣測出酒精值反應。

    信義分局指出，蔡男全力配合處理員警偵查，北斗分局已針對他疑涉交通事故未依規定處置，自行離開現場等行為，依「道路交通管理處罰條例」相關規定查處。另針對蔡男是否有酒後駕車、涉犯刑法185-3條公共危險罪等犯行，雖然相關事證還不確定，仍函送彰化地方檢察署參辦。

    信義分局強調，將全力配合彰化地檢署及彰化縣警察局依法辦理，若有員警涉及違法情事，絕對嚴懲不貸並追究考監責任；分局重申，北市警方嚴格取締酒駕的強度與態度，未有任何的改變。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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