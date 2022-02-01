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    首頁　>　社會

    北市刑事小隊長彰化酒駕肇逃 酒測值高達1.03毫克

    北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝酒駕肇逃，闖紅燈右轉。（記者陳冠備翻攝）

    北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝酒駕肇逃，闖紅燈右轉。（記者陳冠備翻攝）

    2022/02/01 11:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕喝酒不開車！北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝，昨早駕車行經彰化縣北斗鎮地政路不慎與人擦撞，他未下車察看就逕自離去，警方接獲報案後追查，蔡男稍晚到案，測得酒測值竟高達1.03毫克，但對於車禍過程，蔡男辯稱不知情，是回家吃飯喝酒後，所以酒測值才這麼高。不過受害者指證歷歷，警方訊後已依公共危險罪嫌函送法辦。

    現場車禍過程都被路口監視器拍下，當時黃男駕駛白色volvo轎車疑似閃車輛，駛往偏向中線，後方蔡燦輝駕駛白色休旅車為了超車，跨越雙黃線時不慎碰撞黃男車輛，車禍後蔡男還加速闖紅燈右轉逃逸。

    警方調查，昨（31日）早11點20分獲報，北斗鎮地政路發生一起車禍肇逃意外，經查，蔡燦輝（52歲）與黃男兩車行經地政路110巷口時，蔡男疑似超車時不慎撞到黃男車輛左前方，但蔡男發生碰撞後卻沒留下，反而加速逃逸，幸好黃男沒受傷，並自行至派出所報警，警方循車牌查出肇事車輛。

    蔡姓小隊長於12點30分時由妻子陪同到案，據了解，他坦承酒駕，但否認有撞到人，表示是外出掃墓，回家後煮飯有喝酒，以致被通知時到案時，測出體內有酒精反應。

    北斗分局表示，針對蔡姓小隊長車禍肇事後自行離開現場部分，已依道路交通管理處罰條例進行處置，另外是否涉有酒駕，仍需進一步釐清，目前依規定函送地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝酒駕肇逃。（記者陳冠備翻攝）

    北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝酒駕肇逃。（記者陳冠備翻攝）

    黃男休旅車受損。（記者陳冠備翻攝）

    黃男休旅車受損。（記者陳冠備翻攝）

    北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝酒駕肇逃。（記者陳冠備翻攝）

    北市信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝酒駕肇逃。（記者陳冠備翻攝）

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