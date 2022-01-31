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    花蓮縣警局主秘方世君驟逝 同仁不捨列隊送行

    花蓮縣警局主秘方世君驟逝，局長戴崇贒（中）率領各分局長等逾百名同仁列隊送行，場面哀戚，許多人更當場紅了眼眶。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣警局主秘方世君驟逝，局長戴崇贒（中）率領各分局長等逾百名同仁列隊送行，場面哀戚，許多人更當場紅了眼眶。（記者王峻祺攝）

    2022/01/31 09:28

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣警察局主任秘書方世君驟逝，享年56歲，今在花蓮市殯儀館懷德廳舉行告別式，局長戴崇贒率領各分局長等逾百名同仁列隊送行，場面哀戚，許多人更當場紅了眼眶，慰悼主秘功成身退，一路好走。

    花蓮縣警局表示，主秘方世君於28日驟然離世，猛然噩耗讓人猝不及防、萬般不捨，感念他此生對警政的奉獻及後輩的指導與照拂，將會銘記長留於每個人心中。

    佩階2線4星、2019年8月接任花蓮縣警局主祕的方世君，1月18日接種第3劑BNT疫苗後，出現發燒等症狀，26日前往警察局上班時，因身體不適到醫院急診，當下意識清楚，但因被診斷有敗血症，隨即收治加護病房，短短2日內病況加劇，28日一早使用葉克膜搶救，仍於上午11時許因敗血症導致心肺功能衰竭病逝。

    警界第一時間聽聞噩耗後備感不捨，縣警局也協助家屬治喪及辦理撫卹事宜。局長戴崇贒今早率領各分局長、科室主管等同仁列隊參加告別式，送方世君最後一程，場面肅穆哀傷。立委傅崐萁、縣長徐榛蔚等人也到場悼念。

    1987年投入警察工作的方世君，畢業於台灣警察學校行政警察科4期、中央警官學校行政警察學系58期、高雄大學經營管理研究所碩士。從警35年治軍嚴謹，凡事親力親為，曾任台南市、台東縣、嘉義市、苗栗縣、雲林縣及花蓮縣等警政單位，並在花蓮吉安分局長任內，讓懸宕9年的五子命案出現重大突破，釐清劉志勤夫婦2具白骨身分。

    花蓮縣警察局主任秘書方世君驟逝，享年56歲，今在花蓮市殯儀館懷德廳舉行告別式，百名同仁列隊送行。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣警察局主任秘書方世君驟逝，享年56歲，今在花蓮市殯儀館懷德廳舉行告別式，百名同仁列隊送行。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣警察局主任秘書方世君驟逝，立委傅崐萁（前）、縣長徐榛蔚等人到場悼念。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣警察局主任秘書方世君驟逝，立委傅崐萁（前）、縣長徐榛蔚等人到場悼念。（記者王峻祺攝）

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