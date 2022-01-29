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    大樂透頭獎未開出 春節大紅包14名幸運兒拿百萬元

    今（29日）晚間開獎結果出爐，大樂透頭獎未開出，而明天小年夜的頭獎金額則保證有1億元。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    今（29日）晚間開獎結果出爐，大樂透頭獎未開出，而明天小年夜的頭獎金額則保證有1億元。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    2022/01/29 22:15

    〔記者林菁樺／台北報導〕大樂透28日起連續15天開獎，逢過年期間，台彩也加開360組100萬「春節大紅包」；今（29日）晚間開獎結果出爐，大樂透頭獎未開出，而明天小年夜的頭獎金額則保證有1億元。

    今（1/29）晚開獎的第111000009期大樂透頭獎無人中獎，貳獎則由1注獨得688.8萬元獎金，而大樂透今晚加開的9個春節大紅包中獎號碼按大小順序分別為03、05、06、14、32、35、37、43和48，本期共開出14組，皆為一注獨得100萬元獎金，有14位幸運兒真的拿到百萬元大紅包。

    今晚共有14家投注站開出春節大紅包獎項，其中，桃園市桃園區的「千百萬彩券行」過去曾有多次開出大獎的紀錄，除於2020年2月開出3.73億元大樂透頭獎，本屆（2014年起）也開出過6次今彩539的頭獎；2014年至2020年已開出過6次春節大紅包獎項，今晚再次開出，累計開出春節大紅包的次數高達7次。

    此外，桃園市龜山區的「來就富商行」曾於本屆開出過3次今彩539頭獎，2016年至2020年間也曾開出過6次春節大紅包獎項，今天再增添一筆春節大紅包，累計開出次數亦達7次之多。

    台彩表示，活動截至本期（29日）為止，春節大紅包獎項累計送出39組，還有321組百萬大獎待送出，小年夜（1/30）大樂透的頭獎保證一億元，並將繼續加開9個獎號，民眾千萬不要錯過中大獎的機會；詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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