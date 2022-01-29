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    大樂透頭獎落鳳山 1注抱走3.9億

    大樂透昨晚開獎，頭獎一注獨得三．九億元，由高雄市鳳山區武營路「來客富彩券行」開出；大樂透「春節大紅包」則開出二十五組。（記者鄭琪芳攝）

    大樂透昨晚開獎，頭獎一注獨得三．九億元，由高雄市鳳山區武營路「來客富彩券行」開出；大樂透「春節大紅包」則開出二十五組。（記者鄭琪芳攝）

    2022/01/29 05:30

    〔記者鄭琪芳／台北報導〕超級幸運兒過年前抱走三．九億元！大樂透昨晚開獎，頭獎一注中獎，獨得三億九一八六萬餘元，由高雄市鳳山區武營路二九六號「來客富彩券行」開出；大樂透「春節大紅包」則開出二十五組，剩餘三百三十五組下期繼續加開。

    最長加碼 「春節大紅包」開出25組

    大樂透春節加碼活動昨日起跑，連續十五天開獎，為史上最長連續開獎天數，活動期間加開「春節大紅包」獎項九個號碼，對中任六個號碼就對中大紅包，每組獎金一○○萬元。

    本期大樂透頭獎一注獨得，獎落高雄鳳山，這是繼二○一四年、二○一七年及二○二一年後，高雄市在春節期間開出的第四次大樂透頭獎，中獎金額則是歷次之冠。

    至於「春節大紅包」總計開出二十五組、二十七注中獎，其中二十三組一注獨得一○○萬元、二組二注各得五○萬元。台彩指出，開出大紅包的投注站共二十六家，最幸運的是基隆市中正區「八八八彩券行」，加碼首日即開出二注，獎金各為一○○萬元和五○萬元，這家投注站也曾於二○一八年開出一億元大樂透頭獎。

    此外，台中市大里區「寶得商行」曾於二○一四年開出十五億元威力彩頭獎，二○一五、二○一七、二○二○年各開出一次春節大紅包，這次第四度開出。高雄市大社區「吉興彩券行」曾於二○一九年開出四億元大樂透頭獎，昨晚也開出一注大紅包。

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