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    歸仁雙屍案冤獄18年 謝志宏獲賠3417萬

    台南歸仁區雙屍命案，曾9次被判死刑的謝志宏（右），於2019年逆轉改判無罪定讞。台南高分院日前更一審判決，謝志宏遭羈押6834天，可獲3417萬元補償金。左為律師涂欣成。（資料照）

    台南歸仁區雙屍命案，曾9次被判死刑的謝志宏（右），於2019年逆轉改判無罪定讞。台南高分院日前更一審判決，謝志宏遭羈押6834天，可獲3417萬元補償金。左為律師涂欣成。（資料照）

    2022/01/29 15:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南歸仁區雙屍命案，曾9次被判死刑的謝志宏，於2019年逆轉改判無罪定讞，台南高分院日前更一審判決，謝志宏遭羈押6834天，可獲3417萬元補償金。

    據了解，該命案發生於2000年，謝志宏在當年6月28日起就被羈押在台南看守所，全案直至2019年3月14日才逆轉獲判無罪，期間共被羈押6834天，他請求按1日5000元上限折算共新台幣3417萬元補償金。

    台灣高等法院台南分院原判決補償1日3500元、共2391萬9000元，但是謝志宏不服，因而聲請覆審，司法院刑事補償法庭撤銷發回台南高分院，台南高分院已於日前判決以1日5000元上限折算，再補償1025萬1000元，總金額3417萬元。

    台南高分院合議庭認為，謝志宏原本為餐廳學徒，每月須給母親1萬2000元貼補家用，羈押前並無前科紀錄，卻喪失人身自由，家庭失序，事業中斷，且曾經多次被法院判處死刑，這期間更逢父親往生，面臨隨時遭死刑執行的恐懼與痛苦，然而他獲釋時已經39歲。

    謝志宏經歷18年的羈押，耗去人生精華歲月，除與外在社會脫節、須重新適應外，更在一度判決確定後，面對未來不可知的死刑壓力，在監期間及釋放後迄今，仍因焦慮精神症狀持續就醫治療。

    合議庭認定謝志宏歷時近20年訴訟煎熬，所受財產損害、精神痛苦甚大，家人伴隨相對應的痛苦，還有他與家人的名譽也因遭受判死刑確定而有所減損。因此，合議庭改以1日5000元上限折算，裁定謝志宏無罪判決確定前羈押6834天，可獲3417萬元補償。

    台南高分院更一審判決出爐後，若謝志宏和台南高分檢未再聲請覆審，全案將就此定讞。

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