為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    色狼抓一下熱褲妹鼠蹊部 判刑3月確定

    女子穿著超短熱褲，遭林男尾隨摸鼠蹊部。示意圖，與本案無關。（資料照）

    女子穿著超短熱褲，遭林男尾隨摸鼠蹊部。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2022/01/29 12:27

    〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子2020年間尾隨一名穿著熱褲的女子進入超市，趁著擦身交錯之際竟伸手抓了她的鼠蹊部一把，女子嚇到花容失色，轉頭怒拍林男質問，沒想到林男竟反過來嗆聲「妳在幹嘛！」氣得女子堅持報警，高等法院日前依違反「性騷擾防治法」判林男3月刑，得易科罰金9萬元，全案確定。

    前年6月間，女子穿著熱褲進入北市一間連鎖超市購物，逛到一半，驚覺後方有一名男子尾隨，行徑怪異，決定趕緊離開超市。沒想到女子要邁出超市大門之際，尾隨的林男竟然伸手抓了她的鼠蹊部與臀部一把。

    女子倉皇失措，趕緊轉頭拍了林男的肩膀一下，質問「你在幹嘛？」豈料，林男了便宜還賣乖，竟反嗆「是妳在幹嘛！」女子聽到之後，當場暴怒，決定報警處理。

    林男辯稱，女子先撞到他，沒有道歉還挑釁說「想要幹什麼」，他為了自身權益就伸手拍了女子的腰部一下，因為對方閃躲，可能碰到身體其他部位。

    高院指出，林男不否認確有撞及女子一事，但就算是為了自衛，大可循其他合法方式表達不滿並捍衛自身權益，並沒有伸手碰觸女子身體隱私部位的道理。

    高院認為，林男是故意觸摸女子的鼠蹊部，主觀上有藉機性騷擾意圖，不得主張因為自衛，而正當化觸摸女子私密處的行為，故認定性騷擾成立，判刑3月，得易科罰金9萬元，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    變態！南韓外送員騎機車閒晃 一路亂摸11名女子
    2022/01/17 15:14

    變態！南韓外送員騎機車閒晃 一路亂摸11名女子
    羞羞臉！美密西根大學校長騷擾下屬 遭校董會解職
    2022/01/17 13:48

    羞羞臉！美密西根大學校長騷擾下屬 遭校董會解職

    永慶房屋線上尾牙1500項大獎嗨翻天
    看到洞洞褲想摸大腿…地院少保官 性騷4女同事丟飯碗
    2022/01/04 05:30

    看到洞洞褲想摸大腿…地院少保官 性騷4女同事丟飯碗
    職場遇性騷 立即說不 蒐證申訴
    2022/01/04 05:30

    職場遇性騷 立即說不 蒐證申訴
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播