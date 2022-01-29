色狼抓一下熱褲妹鼠蹊部 判刑3月確定

女子穿著超短熱褲，遭林男尾隨摸鼠蹊部。示意圖，與本案無關。（資料照）

2022/01/29 12:27

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子2020年間尾隨一名穿著熱褲的女子進入超市，趁著擦身交錯之際竟伸手抓了她的鼠蹊部一把，女子嚇到花容失色，轉頭怒拍林男質問，沒想到林男竟反過來嗆聲「妳在幹嘛！」氣得女子堅持報警，高等法院日前依違反「性騷擾防治法」判林男3月刑，得易科罰金9萬元，全案確定。

前年6月間，女子穿著熱褲進入北市一間連鎖超市購物，逛到一半，驚覺後方有一名男子尾隨，行徑怪異，決定趕緊離開超市。沒想到女子要邁出超市大門之際，尾隨的林男竟然伸手抓了她的鼠蹊部與臀部一把。

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女子倉皇失措，趕緊轉頭拍了林男的肩膀一下，質問「你在幹嘛？」豈料，林男了便宜還賣乖，竟反嗆「是妳在幹嘛！」女子聽到之後，當場暴怒，決定報警處理。

林男辯稱，女子先撞到他，沒有道歉還挑釁說「想要幹什麼」，他為了自身權益就伸手拍了女子的腰部一下，因為對方閃躲，可能碰到身體其他部位。

高院指出，林男不否認確有撞及女子一事，但就算是為了自衛，大可循其他合法方式表達不滿並捍衛自身權益，並沒有伸手碰觸女子身體隱私部位的道理。

高院認為，林男是故意觸摸女子的鼠蹊部，主觀上有藉機性騷擾意圖，不得主張因為自衛，而正當化觸摸女子私密處的行為，故認定性騷擾成立，判刑3月，得易科罰金9萬元，全案確定。

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