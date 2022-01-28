防疫專車台南出車禍2傷 幸返台旅客檢驗陰性

23日凌晨國1新營路段，防疫專車發生車禍，幸好司機和返台旅客僅輕傷。（讀者提供）

2022/01/28 19:38

〔記者楊金城／台南報導〕1輛防疫專車在1月23日凌晨行經國道1號南下新營路段時發生車禍，車上司機和返台民眾受傷送醫無大礙，經篩檢也呈陰性，消防隊到場救護才發現竟是防疫專車出車禍，救護員完成救護後持續注意自身健康狀況1週後也無慮，安心多了。

這輛桃園機場防疫車隊派出的專車，載送1名返台旅客前往南部防疫旅館入住，不料在23日凌晨2點多行經國道1號南下新營段時，發生3車追撞事故，防疫專車受損嚴重，司機和返台旅客受到輕傷。

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台南市消防局接獲報案後，派遣新營消防分隊趕往救援，一到救護現場，才發現受傷的2人竟是防疫專車司機和載送的旅客，救護員揪心一下，趕緊回報119，並穿上防護衣為傷者檢傷。

在載送2人就醫途中，救護員坐上副駕駛座，不跟傷者同在後車廂，全程也打開車窗通風；2傷者就醫後無礙，醫院並為他們進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的檢驗，醫院後來通報2人都呈陰性。

救護員1週來並注意自身健康狀況，一切正常，才安心多了。

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23日凌晨國1新營路段事故中，還有1車翻覆。（讀者提供）

23日凌晨國1新營路段，防疫專車發生車禍。（讀者提供）

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