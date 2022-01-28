BMW停路邊不見了！賊假委託真行竊 騙回收廠拖車報廢

廖翁BMW愛車停路邊不翼而飛，竟是男偽造車主委託書，請資源回收廠派車拖回報廢。（讀者提供）

2022/01/28 18:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕假委託、真行竊！高市警方今表示，鳳山區1名廖姓老翁將BMW愛車停放路邊卻不翼而飛，警方查出1名王姓男子涉嫌偽造車主委託書，請資源回收廠派出民間拖吊車拖回報廢，非法賣車獲利1.8萬元，警訊後將王男依竊盜罪嫌送辦，另2男列關係人仍待檢警調查。

鳳山警分局南成所1月26日晚上9時接獲廖姓老翁（75歲）報案，稱17年BMW愛車有紀念價值，他捨不得變賣，停放鳳山區保華二路旁，已經有半年之久，卻突然不見蹤影。

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所長林卓材據報調閱監視器畫面以車追人，發現1輛民間拖吊車1月25日將車拖至大社區1家資源回收廠報廢，警方根據資源回收廠提供廢車買賣合約書，循線查獲王男（59歲）到案，並於資源回收廠找到廖翁BMW愛車。

警方調查，王男涉嫌四處尋找路邊未上鎖的舊車下手，再自行偽造車主委託書，聯絡資源回收廠派出拖吊業者，將舊車拖至回收廠，以低於市場價格賣給業者回收，「假委託、真竊車」無本生意，已經犯下第7件。

警方將王男依竊盜罪嫌送辦，並將2名拖吊車、資源回收廠業者列為關係人，2人均供稱不知情，仍待檢警進一步查明；曾翁則開心找回愛車，感謝警方幫忙。

廖翁（左）開心尋回BMW愛車。（讀者提供）

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