投資借款糾紛致欠債400萬元 秦慧珠提告不認帳敗訴

圖為國民黨議員秦慧珠質詢。（資料照）

2022/01/28 15:35

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍台北市議員秦慧珠，5年前與多年好友高鼎宸合作投資1000萬元開設「展騰冠星」影藝文化公司，說好秦慧珠出資400萬元但秦說沒錢，由高鼎宸代墊，秦簽發2張面額共400萬元的本票做擔保，之後高將本票債權移轉給妻子，高妻前年將本票送進法院裁定，獲准換發債權憑證，再聲請強制執行，秦慧珠不認帳，提出債務人異議之訴，請求撤銷強制執行；台北地院認定2張本票並非無償或惡意取得，今判秦慧珠敗訴。可上訴。

秦慧珠提告指出，高鼎宸2017年向秦慧珠提議，想借重她丈夫、電視「花系列」劇集知名製作魏約翰的編導功力和影視圈人脈，與她共同投資成立冠星影藝公司，由高出資300萬元、秦出資200萬元，秦說她沒錢，無法出資，高為她墊付，秦同年3月開200萬元本票給高做為擔保，待公司將來賺錢再以盈餘折抵出資額；隔年增資500萬元，仍是高出300萬、秦200萬元，秦仍未出實際出資，再簽1張200萬本票給高。

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秦慧珠認為此2張本票是出資的擔保，沒寫借據，不是借貸，她也沒承諾要還，高鼎宸不能擅自轉讓本票給同居共住的高妻，也無權擅自處分本票，高妻是「惡意受讓」無償取得本票，不能行使票據權利；秦又稱，高鼎宸四處行騙，致使公司負債累累，她2019年間已陸續借錢替高清償公司債務，金額遠超過400萬元，他幫高還的債應可與出資額相抵。

高鼎宸作證指出，秦慧珠當時說她手頭較緊，由他先借錢給秦支付出資，公司是由秦慧珠擔任董事長兼總經理，隔年增資後，秦慧珠向他承諾會在2年內還錢，但沒簽借據，也沒談利息和還款期限，但他強調「會開本票，就是借款、就是要還」。

高鼎宸2020年2月把本票轉讓給妻子，妻子將支票送法院確認本票有效力，高妻希望秦慧珠按月分期還錢，秦接到裁定後，才會在同年6月至12月，每月開3萬元支票給他兌領，扣除這21萬，秦還欠債379萬元。但秦慧珠否認是還款，認為這21萬是高說生活困窘而向她借的錢。

台北地院法官審理後認定，高並未同意秦慧珠不用還款，而是「日後有錢再還」，秦慧珠幫公司股東高鼎宸清償在外欠債，與公司法人無關，不能相互折抵，否則將擾亂金融秩序；依秦慧珠連開7個月3萬元支票的規律性，認定秦是按月清償借款，並非資助或借出；2本票請求權未罹時效，未經變造偽造，高妻受讓、裁定送達程序都合法，因此判秦慧珠敗訴。

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