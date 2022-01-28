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    首頁　>　社會

    男子深夜提款鬼祟 警上前盤查竟是居家檢疫者偷跑出來

    一名男子深夜提款神色慌張，警方上前盤查，赫然發現男子竟是從中國上海返台的居家檢疫對象偷跑出來，已移請衛生局裁罰。（警方提供）

    一名男子深夜提款神色慌張，警方上前盤查，赫然發現男子竟是從中國上海返台的居家檢疫對象偷跑出來，已移請衛生局裁罰。（警方提供）

    2022/01/28 08:28

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節將屆，警方加強金融機構巡邏，苗栗縣竹南警方深夜發現有男子在郵局ATM前神色慌張地在提款，懷疑是詐騙集團車手，上前盤查，赫然發現，男子竟然是從中國上海返台的居家檢疫對象。警方立即要求並監督他回家，也移請衛生局裁罰。

    竹南警分局竹南派出所長張志欽、警員鍾舜穎及周柏穎於1月25日晚間10點40分在巡邏至郵局，看見1名男子提領大量現金，神色慌張，行徑相當可疑，因有可能是詐騙集團車手，員警積極上前盤查，赫然發現，男子竟然是居家檢疫對象。

    警方查出，該男子由中國上海返台過年，當天尚在居家檢疫期間，依規定不得擅離指定處所，卻趁夜深人靜偷偷離開住處，獨自徒步至郵局ATM提領現金。

    因男子知道違反防疫居家檢疫規定罰款重，男子還向員警求情，但員警告誡男子不可，依規通報苗栗縣政府衛生局，要求男子立即返回居家檢疫住處，並再三告誡防疫規定，後續將由衛生局依規裁罰及進行後續處置。

       

    竹南警分局呼籲，目前境外及本土確診案例增多，請民眾務必確實遵守相關防疫規定，莫因個人一時之便或輕忽而違規，提高社區傳播風險，造成防疫破口，違反居家檢疫規定，可依傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，請民眾不要以身試法，害人害己。

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    一名男子深夜提款神色慌張，警方上前盤查，赫然發現男子竟是從中國上海返台的居家檢疫對象偷跑出來，已移請衛生局裁罰。（警方提供）

    一名男子深夜提款神色慌張，警方上前盤查，赫然發現男子竟是從中國上海返台的居家檢疫對象偷跑出來，已移請衛生局裁罰。（警方提供）

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