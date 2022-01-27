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    3小時速破槍擊殺人案 盧秀燕慰警：展現高度打擊犯罪能力

    市長盧秀燕肯定警察同仁展現高度打擊犯罪能力，守護市民安全的決心。（記者許國楨攝）

    市長盧秀燕肯定警察同仁展現高度打擊犯罪能力，守護市民安全的決心。（記者許國楨攝）

    2022/01/27 11:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區昨發生槍擊命案，警方在3小時內循線逮捕開槍嫌犯，起出犯案槍械，市長盧秀燕今為此特地到市刑大慰勉警察同仁辛勞，感謝同仁發揮團隊精神迅速破案，及時壓制不法氣燄，展現高度打擊犯罪能力，也展現維護城市治安，守護市民安全的決心。

    這起槍擊命案發生在昨天中午，轄區第三分局獲報後與刑警大隊立即組成專案小組共同偵辦，經擴大調閱周邊監視器，迅速掌握涉案嫌犯身分，循線在中區某大樓頂樓發現嫌犯蹤跡，惟該嫌情緒不穩揚言自殘，經專案小組善用談判技巧，趁其不備配合優勢警力壓制逮捕，現場起獲犯案改造槍械1把、改造子彈6發等證物。

    而整起槍擊案於發生後不到3小時迅速偵破，警方訊後移送依槍砲及殺人罪嫌移送法辦；市長盧秀燕今上午也特別安插行程，到市刑大慰勉警察同仁辛勞，感謝發揮團隊精神冒險犯難、積極偵辦下，不到3小時內迅速破案，及時壓制不法氣燄，充分展現警方打擊犯罪的高度專業與效率，表達肯定，並對警方維護治安、打擊犯罪的能力深具信心。

    盧表示，市民的安全一直是市府與警察局最為重視ㄧ環，期勉警察同仁持續為中市治安奉獻心力，防疫不忘治安、交安及公安，保障市民免於遭受恐嚇滋擾與暴力威脅，建構中市安全宜居生活環境；市警局長蔡蒼柏也強調，維護治安責無旁貸，市警局絕對有能力與決心做好治安維護工作，絕不容挑戰和破壞，對於觸法分子一律嚴正執法，依法從嚴究辦，除惡務盡，淨化本市治安，讓市民安心過年。

    市長盧秀燕肯定警察同仁展現高度打擊犯罪能力，守護市民安全的決心。（記者許國楨攝）

    市長盧秀燕肯定警察同仁展現高度打擊犯罪能力，守護市民安全的決心。（記者許國楨攝）

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