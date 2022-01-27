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    首頁　>　社會

    狡猾慣竊偷機車 搭火車跨縣市製造斷點躲查緝

    張姓男子（中）日前從高雄搭火車到台南，竟只為偷竊機車，警方獲報調閱相關畫面鎖定，25日持搜索票將張男逮獲歸案。（民眾提供）

    張姓男子（中）日前從高雄搭火車到台南，竟只為偷竊機車，警方獲報調閱相關畫面鎖定，25日持搜索票將張男逮獲歸案。（民眾提供）

    2022/01/27 11:31

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康轄內火車站及校園周邊日前傳出有學生的機車遭竊，警方在一天內就接獲2起竊案，調閱近百支監視器畫面過濾比對，發現疑似為同一人犯案，警方鎖定相關人士，日前持搜索票前往高雄，逮獲一名張姓男子，起獲作案衣物及工具，詢後將其依竊盜罪嫌函送法辦。

    永康警方指出，40多歲的張姓男子日前刻意從高雄搭火車至台南，先在火車站偷竊車輛代步後，騎乘至大學學區周邊，又再找其他機車下手，並騎著偷來的機車返回高雄住處，企圖躲避警方查緝。

    警方接獲報案，調閱案發地周邊上百支監視器畫面過濾比對，鎖定涉嫌犯案的張姓男子，25日持搜索票至張男住處逮人，同時起獲作案用衣物、袖套、鞋子及工具等物。據悉，張男到案後否認犯案，不過，警方早已掌握相關畫面及查獲證物，詢後仍仍依竊盜罪嫌函送法辦。

    永康警方呼籲，民眾車輛停放妥當後，務必記得帶走鑰匙及上鎖，避免遭宵小覬覦，此外，年節將至，家戶外出門窗務必關好，錢財不露白，如有需要可向轄區派出所申請護鈔或舉家外出服務，如發現物品遭竊或形跡可疑人士徘徊，可趕緊報案，警方將加強易失竊點周邊巡邏。

    警方在張姓男子住處起獲作案衣物及工具，詢後將其依竊盜罪嫌函送法辦。（民眾提供）

    警方在張姓男子住處起獲作案衣物及工具，詢後將其依竊盜罪嫌函送法辦。（民眾提供）

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