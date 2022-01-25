大膽竊賊連立院中辦也敢偷 趁機摸走87年5圓骨董鈔
〔記者陳建志／台中報導〕立法院民主議政園區「民主時刻館」去年10月開幕，裡面的「公民參與」展間，展示一張日治時代由臺灣銀行印製的五圓骨董紙鈔，沒想到今年1月7日竟被一名遊客趁機摸走，直到隔天導覽員要介紹時發現不見趕緊通報並報警，警方獲報調閱監視器，22日追出是一名住在新北市的江姓男子偷走，江男坦承行竊並交出紙鈔送辦，在過年前讓紙鈔「完璧歸趙」。
立法院民主議政園區的議事堂，去年重新規畫闢設為「民主時刻館」，並在去年10月底正式揭牌，蔡英文總統還到場參觀，沒想到裡面的「公民參與」展間，展示一張日治時代由臺灣銀行印製的五圓骨董紙鈔竟被偷走，導覽人員1月8日發現調閱監視器，才發現1月7日被一名男子偷走，立刻向警方報案。
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有民眾前往參觀發現紙鈔不見蹤影向本報投訴，記者詢問立法院民主議政園區後才知道被偷走了，園方表示，這張紙鈔是用來說明日本政府於1935年首度賦予臺灣住民自治權，並舉辦臺灣史上第一次選舉，但僅允許25歲以上、年繳五圓稅額的成年男子才有投票權。為加深民眾看展的印象，才會在現場放置一張五圓的骨董紙鈔，並用活動式的壓克力板保護，沒想到會報偷走。
霧峰派出所葉利德所長表示，接獲園方報案後積極調閱監視器，發現一名男子涉有重嫌，並發現該名男子當天搭乘遊覽車前來，經比對後鎖定一名63歲江姓男子涉有重嫌，傳喚江男到案說明，江男坦承行竊並交出紙鈔，表示因想收集、觀賞才會行竊，訊後依竊盜罪送辦，並在今天將紙鈔交回給園方。
立法院民主議政園區表示，很高興能順利尋回紙鈔，感謝警方積極偵辦，竊案發生後館內已加強巡邏，並調整展示空間配置，也定期派人檢視確保各展品安全，並製作書面紀錄，以減少類似事件再次發生。