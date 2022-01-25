大膽竊賊連立院中辦也敢偷 趁機摸走87年5圓骨董鈔

立法院民主議政園區展示的一張日治時代由臺灣銀行印製的五圓骨董紙鈔日前被偷，警方逮獲竊嫌追回，今天物歸原主。（記者陳建志攝）

2022/01/25 17:40

〔記者陳建志／台中報導〕立法院民主議政園區「民主時刻館」去年10月開幕，裡面的「公民參與」展間，展示一張日治時代由臺灣銀行印製的五圓骨董紙鈔，沒想到今年1月7日竟被一名遊客趁機摸走，直到隔天導覽員要介紹時發現不見趕緊通報並報警，警方獲報調閱監視器，22日追出是一名住在新北市的江姓男子偷走，江男坦承行竊並交出紙鈔送辦，在過年前讓紙鈔「完璧歸趙」。

立法院民主議政園區的議事堂，去年重新規畫闢設為「民主時刻館」，並在去年10月底正式揭牌，蔡英文總統還到場參觀，沒想到裡面的「公民參與」展間，展示一張日治時代由臺灣銀行印製的五圓骨董紙鈔竟被偷走，導覽人員1月8日發現調閱監視器，才發現1月7日被一名男子偷走，立刻向警方報案。

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有民眾前往參觀發現紙鈔不見蹤影向本報投訴，記者詢問立法院民主議政園區後才知道被偷走了，園方表示，這張紙鈔是用來說明日本政府於1935年首度賦予臺灣住民自治權，並舉辦臺灣史上第一次選舉，但僅允許25歲以上、年繳五圓稅額的成年男子才有投票權。為加深民眾看展的印象，才會在現場放置一張五圓的骨董紙鈔，並用活動式的壓克力板保護，沒想到會報偷走。

霧峰派出所葉利德所長表示，接獲園方報案後積極調閱監視器，發現一名男子涉有重嫌，並發現該名男子當天搭乘遊覽車前來，經比對後鎖定一名63歲江姓男子涉有重嫌，傳喚江男到案說明，江男坦承行竊並交出紙鈔，表示因想收集、觀賞才會行竊，訊後依竊盜罪送辦，並在今天將紙鈔交回給園方。

立法院民主議政園區表示，很高興能順利尋回紙鈔，感謝警方積極偵辦，竊案發生後館內已加強巡邏，並調整展示空間配置，也定期派人檢視確保各展品安全，並製作書面紀錄，以減少類似事件再次發生。

立法院民主議政園區民主時刻館內展示的一張日治時期5圓骨董紙鈔日前被偷、不見蹤影。（記者陳建志攝）

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