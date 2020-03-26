游錫堃視察民主議政園區 重溫2屆省議員時光

立法院長游錫堃（左），今天在立法院副院長蔡其昌（右）陪同下，重回省議會議事廳，坐上當年的座位回憶過往覺得很開心。（記者陳建志攝）

2020-03-26 19:46:07

〔記者陳建志／台中報導〕立法院長游錫堃今天到台中市立法院民主議政園區（原台灣省議會）視察，聽取議政博物館與園區的簡介和發展願景。游錫堃肯定近年議政文物收集與口述歷史的成果，但希望能凸顯台灣是華人文化圈第一個民主國家的成就，讓此成為園區亮點。

游錫堃今在立法院副院長蔡其昌、秘書長林志嘉陪同下，抵達立法院民主議政園區視察，並進入原省議會議事廳。因游錫堃曾擔任第7、第8屆省議員，重回省議會議事廳倍感親切，坐上第7屆時37號的座位覺得很高興；接著又到第8屆時座位，因當時坐在旁邊的就是現在的行政院長蘇貞昌，回憶當時省議員大家不分黨派相處非常融洽。

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游錫堃聽取議政博物館館長王俊傑、立法院中南部服務中心主任賈鴻奎簡報近年園區活化，包括將會館對外開放，以及闢設民主草坪等成果，還有防疫作為，肯定在前院長王金平、蘇嘉全帶領下，園區完成省議會史料整理與園區活化。

針對立法院遷至中部，以及台中市議會有意遷至舊省議會，游錫堃表示，尊重所有委員的想法和提案，會很慎重處理，會尊重立院各黨團最後做出的決議推動，也因為大家還沒做成決定是否搬遷？所以無法討論市議會是否遷來這裡。

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