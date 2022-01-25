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    聲東擊西！女佯裝買蝦米卻偷2片烏魚子被送辦

    龔女逛楠梓區公有市場，趁機下手偷竊烏魚子，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

    龔女逛楠梓區公有市場，趁機下手偷竊烏魚子，整個過程監視器全都錄。（讀者提供）

    2022/01/25 07:45

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將至，高市1名龔姓女子近來逛楠梓區公有市場，發現李姓攤商販賣烏魚子看似美味，龔女聲東擊西，佯裝購買蝦米詢問價格，卻趁機下手偷竊烏魚子，還一度緊張掉落烏魚子，整個過程監視器全都錄，楠梓警方今表示，已循線通知龔女到案，她還來不及嚐鮮，被依竊盜罪嫌送辦。

    楠梓警分局楠梓所今表示，近來楠梓區公有市場1名李姓魚販整理攤位，發現2片烏魚子不翼而飛，懷疑1名騎機車女子很可疑，當時該女一度問他「蝦米多少錢？」，但是後來什麼都沒買就離去，由於當天客人不多，李姓老闆娘對此很有印象，立即報警處理。

    警方據報展開調查，經調閱市場監視器畫面，以車追人鎖定龔姓女子（約45歲）涉嫌重大，循線通知她昨到案說明。

    據了解，龔女稱當天騎機車逛菜市場時，於李姓魚販攤位看到烏魚子，晶瑩剔透看似非常美味，原本有意要向魚販購買，但身上未攜帶足夠現金，才會臨時起意，趁攤商不注意時，徒手竊取價值1600元的烏魚子兩片，還一度緊張掉落地面，她撿起後佯裝沒事，從容騎車離去。

    直到警方通知她到案說明，龔女事後對自己一時失慮的行為感到後悔，兩片烏魚子還來不及嚐鮮，仍放在家裡冰裡，願意歸還給老闆，警訊後將她依竊盜罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦。

    楠梓分局重申警方嚴正執法立場，時值農曆春節期間，民眾上街採買年貨日增，無論商家或客人都應多分留意，提防宵小趁機下手，警方也會加強巡邏，預防不法事件發生，讓市民安心過好年。

    龔女聲東擊西，佯裝購買蝦米詢問價格，卻趁機下手偷竊烏魚子。（讀者提供）

    龔女聲東擊西，佯裝購買蝦米詢問價格，卻趁機下手偷竊烏魚子。（讀者提供）

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